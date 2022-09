LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP Farners denuncia la falta de responsabilitat de l’equip de govern en la gestió de la piscina municipal

La CUP Farners publica un comunicat que tot seguit reproduïm:

'La CUP Farners vol denunciar públicament la greu falta de responsabilitat dels equips de governs municipals del nostre poble que, des de l’any 2007, han amagat el cap sota l’ala i han permès que una empresa privada gestionés durant tots aquests anys un equipament públic. Quan parlem de responsabilitats estem parlant de qui és el responsable final de les decisions que es prenen, que no és altre que l'equip de govern municipal. El tancament de la piscina municipal, cal que ho entenguem totes, és responsabilitat de l'Ajuntament, i de l'alcalde, el primer, a qui corresponia el control del concessionari i vigilar la correcta prestació del servei. Si el servei de recollida d'escombraries no es fes de forma adequada, a qui ens adreçaríem? A NORA (empresa gestora de la recollida de residus) o al govern municipal? La resposta és evident. Pensem-hi!

L'any 2008 el llavors govern municipal va permetre que l’empresa SPORT ASSISTANCE 2000, concessionària de la piscina, hipotequés la concessió d'un servei públic adjudicat per 40 anys (!). Posteriorment, es va autoritzar i avalar l'empresa en el procediment de novació del crèdit, que, d'altra banda, l'empresa no va amortitzar mai, per la qual cosa actualment el

nominal del deute és pràcticament el mateix que fa 14 anys. I aquesta no és una cosa que sapiguem ara. L'equip de govern n'estava al cas, i hi consentia.



El novembre del 2021 l’empresa concessionària va trametre a l'Ajuntament una proposta de resolució de mutu acord del contracte de la concessió. Dit ben clarament: he d’anar-me’n perquè no puc fer front a la despesa del crèdit i no vull perdre tots els guanys que he tingut aquests anys, aquí us quedeu amb l’equipament i el crèdit.



El govern municipal llavors va dubtar. Va demanar als bancs la possibilitat d'obtenir nous préstecs -aquest cop a càrrec de la tresoreria municipal- per fer front al crèdit hipotecari de la concessió, però no acabà de decidir-se. Els tres grups de l'equip de govern -d'ERC, Junts per Catalunya i els independents de ISC-IdSelva- no es varen posar d'acord, no es va comunicar res per escrit a la concessionària i tot just el juliol de 2022, pocs dies abans del tancament de la piscina, la secretaria i la intervenció municipals varen emetre un informe contrari a la resolució del contracte de mutu acord.

Des del 8 d’agost la piscina està tancada i el govern municipal defuig vergonyosament les seves obligacions envers:



● De les treballadores i els treballadors de la piscina, que han quedat sense feina i en una situació de greu incertesa, quan l'Ajuntament sap que és molt probable que quan arribem a judici serà obligat a subrogar-ne els contractes, restablir-los al lloc de treball i a pagar-los els sous endarrerits des del passat mes d’agost de 2022.



● De les usuàries i els usuaris, als quals el tancament de la piscina els priva de l'accés a un servei públic municipal, fet que, en molts casos, significa un greuge important per a la seva salut, i és clar, per a tots els qui havien avançat els pagaments de les seves quotes i inscripcions, als quals aquesta situació ha causat dany patrimonial cert.



● De la ciutadania, que amb els seus impostos ha estat pagant un equipament que haestat sempre en mans privades, amb el consegüent benefici empresarial, com sempre, per a uns pocs i no en benefici de la majoria. Instal·lació que, a més, sense

el degut manteniment, s’anirà deteriorant fins a trobar-nos ben aviat amb un nouequipament municipal tancat i degradat, com passa des del 2015 amb el Teatre Municipal.



La nostra proposta és clara i es va presentar a ple el passat dilluns 19 de setembre: a) laintervenció administrativa del servei i la reobertura de la piscina (és possible, tots els serveis jurídics ho diuen, els nostres i els del govern, i convé molt fer-ho ràpid), b) una auditoria exhaustiva del servei (hem votat favorablement a una modificació de crèdit de despesa del pressupost municipal que permeti fer-la), c) subrogació de la plantilla laboral (estem moralment i legalment obligats), d) la creació d’una empresa pública municipal que gestioni la piscina (alternativa gairebé indefugible ara, per fer el que no s’ha volgut fer abans: governar per a totes i tots) i finalment informar a la ciutadania en ple extraordinari que pensa

fer l’equip de govern per retornar-nos el servei. Què menys podem demanar al govern!"