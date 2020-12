1-0

Farners de la Selva inaugura popularment la Plaça del 1r d'Octubre davant la passivitat de l'Ajuntament

Aquest diumenge 6 de desembre s’ha fet la inauguració popular de la Plaça del 1r d’Octubre a Farners de la Selva, amb la presència de més d’un centenar de persones i l’estricte compliment de les mesures de seguretat sanitàries.

L’acte s’ha fet per denunciar la passivitat del govern municipal de fer-ne la inaugaració oficial, després que ja han passat dos anys de la consulta popular per posar el nom del 1r d’Octubre a un espai del municipi, en la que va guanyar per àmplia majoria l’opció de canviar el nom de l’antiga plaça de l’Ajuntament pel del 1r d’Octubre.

La convocatòria, feta per 8 entitats, ha comptat amb la presència del MHP Quim Torra. Els convocants han recordat que s’ha demanat diverses vegades a l’Ajuntament que en fes la inauguració oficial i han reclamat que es faci la inauguració institucional el més aviat possible. El MHP Quim Torra ha recordat el caràcter popular del 1r d’Octubre i la necessitat de recuperar la iniciativa popular per aconseguir la república catalana independent, en aquest sentit ha felicitat els organitzadors pel simbolisme de la data triada per fer aquest acte, el 6D, dia de la constitució del 78, que consumava la 2a restauració borbònica.

Els organitzadors portaven una placa amb el nom “Plaça del 1r l’Octubre” per fer-ne entrega a l’alcaldessa, però el govern municipal no ha volgut participar de l’acte, doncs no ha entomat la crítica implícita i ha declinat de ser-hi. A més a més, en els darrers dies s’ha queixat per la forma com se’ls ha comunicat la convocatòria i ha emès un comunicat on recorda que aquests actes pertoca a l’Ajuntament fer-los i acusant als convocants de fragmentar l’independentisme.