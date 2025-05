En defensa del territori

La CUP-Som Poble posa el crit al cel amb l’enèsima concessió de l’Ajuntament de Cadaqués al sector turístic.

Els independentistes han fet declaracions davant l’Hotel Rocamar per denunciar la utilització del Parc Natural del Cap de Creus per fer passar camions de gran tonatge i maquinària per dur a terme les obres, els quals ja han causat danys en els ponts de pedra seca.

Dani Cornellà, diputat al Parlament, ha exposat que aquest cas és un clar exemple del model de país que s’està potenciant, on no es qüestiona l’evident massificació turística que agreuja la falta d’habitatge i, a més, passa per damunt de l’interès comú i ambiental, amb la permissivitat de pas pel Parc Natural amb maquinària pesant. “S’actua sense visió global de país, i només pensant en el curt termini”.

“És un sense sentit, la regulació de pas del Parc Natural és estricta menys quan es tracta de l’interès econòmic d’un fons d'inversió estranger per fer un hotel a Cadaqués, en què no hi ha un control efectiu de la quantitat de runa extreta i els seus horaris, de fet l’autorització és per dos dies a la setmana amb un màxim de 3 viatges de dia i això s’està incomplint sistemàticament; l’Ajuntament no està fent un seguiment de l’autorització, o veiem en l’incompliment de dies o quan els camions autoritzats, on consta la matrícula a la resolució, no son els mateixos que van passant cada dia”, ha denunciat Xesco Vallverdú, veí i militant. Una alternativa que hi havia sobre la taula era transportar les runes per via marítima i així no malmetre el Parc Natural, solució que finalment l'ajuntament no va escollir.

El diputat provincial Guillem Surroca i el conseller comarcal Jaume Mach han destacat la hipocresia de l’Ajuntament de Cadaqués que està elaborant un estudi per quantificar la massificació turística alhora que permeten la construcció de nous hotels amb l’increment de places d’allotjament turístic que suposa. S’hauria d’aplicar una moratòria urbanística fins que es coneguin els resultats, i no pas construir nous hotels. “Quan s’està analitzant si la vila ja ha superat la seva capacitat de càrrega turística, el més responsable seria aturar immediatament l’ampliació del parc hoteler i acabar d’enllestir el nou POUM amb l’objectiu de desclassificar sòl destinat a construir habitatges”, han afirmat.

El Diputat, Dani Cornellà, ha reclamat que “el Conservatori del Litoral ja hauria d’existir, anem quatre anys tard per actuar en casos com aquest comprant els terrenys per renaturalitzar-los. Una part important de la taxa turística hauria d’anar destinada a restaurar el litoral, com per exemple a Cadaqués”.