corrupció

SOS Pirineus denuncia pressions per part d’excàrrecs polítics i convoca un acte públic a Bellver de Cerdanya

La imatge mostrava un xalet construït en sòl no urbanitzable, en un cas que havia estat investigat pel Jutjat de la Seu d’Urgell i posteriorment arxivat. Malgrat això, l’entitat assegura que no va rebre cap notificació oficial de l’arxiu, tot i haver presentat la denúncia a través de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Recentment, SOS Pirineus ha tornat a portar el cas a instàncies judicials i a fiscalia, invocant l’article 454.4 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.

L’entitat ecologista SOS Pirineus ha convocat per al dissabte 31 de maig un acte públic a l’Ateneu de Cerdanya, a Bellver, per denunciar les pressions que ha rebut per part d’excàrrecs polítics i per reivindicar la integritat dels representants públics. L’acte tindrà lloc entre les 11 del matí i les 2 del migdia a la Plaça Pau Claris.

Segons ha informat l’organització, el passat 7 de maig va rebre un burofax signat per Joan Porta, exregidor de Bellver i fill de l’exalcalde de la població. El document exigia la retirada d’una imatge emprada en el cartell de l’acte, un fet que SOS Pirineus interpreta com un intent d’intimidació i una vulneració de la llibertat d’expressió.

Tot i haver optat per difuminar la imatge en senyal de respecte per la resolució judicial, l’entitat manté la seva crítica. Segons els informes del Síndic de Greuges i de l’OAC, que van acabar traslladant el cas a fiscalia, la construcció en qüestió presenta diversos incompliments:

No ha estat inclosa al Catàleg de Masies i Cases Rurals (CTUAP).

El Departament d’Agricultura va emetre un informe desfavorable, ja que el projecte no es considera adequat per a ús agrícola.

L’Ajuntament va intentar requalificar-la com a cobert agrícola, tot i que no pot tenir ús residencial.

Es van retirar subvencions agrícoles per no complir amb la superfície mínima conreada.

L’entitat també ha recordat un cas similar ocorregut el 2023 a Fontanals de Cerdanya. Arran d’una altra denúncia sobre un xalet presumptament il·legal, SOS Pirineus va ser objecte d’accions judicials per part dels afectats, que no van prosperar. Aquell cas va acabar amb una acusació fiscal contra Xavier Chia, fill de l’alcalde de Fontanals, per construcció en zona inundable.

Amb aquest acte, SOS Pirineus vol denunciar el que considera una estratègia reiterada d’intimidació i demanar una investigació a fons de les possibles responsabilitats administratives i polítiques. L’entitat considera que aquests fets no poden quedar sense resposta i apel·la a la transparència i a l’ètica pública com a valors fonamentals

Resumint El Síndic de Greuges va valorar el següent:

-Xalet construït sobre ruïnes del 1920 relacionades amb la mineria de la zona. Comentari: Amb mida aprox. entre mínim 18m2 i màxim 29m2. Lluny dels 75m2 que hauria de tenir segons Catàleg Masies i cases rurals.

-Any 2019 en fotos de ICGC: comença la construcció. Malgrat al·legar que tenien una llicència d’obres, que no ha presentat mai, ells mateixos diuen per consolidar les ruïnes. NO PER AIXECAR UN XALET!!

- 17/7/2020, per vídeo de dron : comença 2aPlanta i no s’aprecia cap conreu.

-8/7/20: Ple extraordinari on s’aprova inicialment modificació puntual Catàleg masies i cases rurals per afegir Casa Alay i Casa Mallorca, a un Catàleg ja aprovat bastant abans.

-29/11/20:Acta d’inspecció d’Agents Rurals, construcció d’obra nova en SNU, habitatge residencial , 2 plantes de 8,2x8,3 = 68 m2, en façana sud a la pl 1ra amb gran obertura de 3mx2m i bigues que sembla un balcó. No s’observen camps de conreu. Comentari: Té mida superior a la de les ruïnes + 20% del màxim permès. Com a mínim duplica la mida. Acaba amb un finestral i segueixen les bigues d’unbalcó.

-16/12/20: Servei protecció legalitat Urbanística del Dep. Territori requereix a l’ajuntament exerceixi protecció de legalitat urbanística.

-29/12/20: ajuntament obre exp. Protecció Legalitat Urbanística.

-19/2/21: curiosament... Joan Porta presenta projecte per legalització de Cobert Agrícola.

-1/3/21: Amb rapidesa inusitada....Acord junta de govern amb aprovació prèvia

del projecte.

-30/3/21 “Es ressalta el fet que el Dep. Agricultura es desfavorable al projecte per

manca d’adequació de l’edificació projectada a la tipologia de magatzem

agrícola”.

-6/6/21 Joan Porta aporta documentacions de justificació, segons ell.

-17/5/21:Junta Govern atorga legalització i llicencia per a Cobert agrícola, legalitzant obres executades. Així acaben incoant l’expedient protecció urbanística. Condicions: no destinada a ús residencial ni habitatge i no s’autoritza balcó. ( Intent d’adaptar-ho al que diu Dep agricultura ???)

-21/3/22:edicte d’informació pública de modificació puntual del Catàleg masies i

cases rurals per inclusió de Casa Alay i Cal Mallorca. Dep. Territori avisa faltaven 5 dies més.

-Diu la síndica: En SNU el departament de Territori pot exercir directament les competències art. 106.2. Per tant, donat aquest cas el Dep. Territori podia exercir potestat de protecció de la legalitat urbanística de manera directa, amb finalitat de garantir la imparcialitat o evitar que aquesta es veiés compromesa.

-Segons documentació sorgeixen dubtes de la legalització ex-post facto de la construcció prèviament executada sense llicència.

-Com actualment encara no està admesa en catàleg masies, no era possible legalitzar la construcció.

ULTIMES NOTIFICACIONS:

-15/11/22: Com cobert agrícola cal justificar la productivitat: Dep. Agricultura li va retirar la subvenció als Joves agricultors pel 2on any i la devolució de l’ajuda del 1er any per incompliment de superfície conreada.

-20/1/23: Resolució de CTUAP per la que no s’admet Cal Alay en el Catàleg de Masies i cases rurals.

- 22/1/23 Traspassat l’expedient a l’Oficina Antifrau de Catalunya . Per manca de fons de l’entitat per pagar un advocat. El 8 de maig de 2023, va dictar Resolució: Comunicar els fets a la Fiscalia Superior de Catalunya. D’acord amb la informació que ha estat aportada a aquesta Oficina, el 12 de juliol de 2023, la Fiscalia Provincial de Lleida va incoar les diligències d’investigació

preprocessals que varen ser lliurades al Jutjat de la Seu d’Urgell, en concepte de denúncia. Informació que se’ns dona el

-6/3/24, prèvia trucada per part nostre. Sembla ser en data 22/1/25 s’arxiva la causa, sense se’ns notifiqui, de nou.