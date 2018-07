Debat

8è cicle Estiu Crític a Farners de la Selva

La CUP Farners ha presentat la vuitena edició del cicle Estiu Crític, que fan cada any al mes de juliol. Enguany passen els actes als dimecres, ja que els dijous hi ha altres activitats a la plaça. Com sempre tots els actes seran a les 8 del vespre a Les Mesures de la Plaça Farners.

Amb aquest cicle pretenem obrir a tothom qui li interessi el debat sobre temes d'actualitat política i social. Enguany les temàtiques dels debats s'han triat a partir d'una enquesta oberta al nostre facebook CUPFarners Dela Selva. Com sempre, tots els actes constaran d'una exposició inicial per part dels ponents, seguida d'un debat obert amb el públic, i la durada total prevista de cada acte és d'una hora i mitja.

Comencen el dia 4 de juliol abordant el debat sobre l'actualitat i les prespectives del camí cap a la república amb en Benet Salellas i la periodista Isabel Juanola, continuem el dia 11 parlant de sobirania alimentària amb en Josep Ma Vallès, enginyer agrònom i fundador de la coooperativa Tarpuna de serveis i assessoraments als productors ecològics, i amb una representació de La Vessana, grup de consum ecològic i de proximitat. El dia 18 tractaran de les problemàtiques no visibles del racisme i cercarem propostes per a la convivència, amb en Carles Serra, antropòleg, professor de la UdG i membre de l'espai antiracista de Salt-Girona, i amb n'Ousmane Jagana, d'origen senegalès i membre de l'associació Samba Kubaly de Farners, que treballa per la integració dels nouvinguts.

El cicle s'acabarà el 25 de juliol amb un acte especial on tindran música en viu a càrrec de la Paula Grande, seguit del debat titulat mirades feministes, amb la mateixa Paula i amb la Silvia Pagès, arquitecte especialista en arquitectura feminista, després un sopar popular i el passi del documental "Las que faltaban" sobre la problemàtica masclista a dalt dels escenaris.