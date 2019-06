Municipals 2019

La CUP Farners denuncia la manipulació informativa en relació al ple de consititució de l'Ajuntament

En relació als fets del ple d'investidura de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners de dissabte passat i a les reaccions posteriors, la CUP ha fet públc un comunica on rebutja de ple els insults i menyspreu rebuts aquests darrers dies als mitjans i a les xarxes i afirma que "no els contestarem, no entrarem en aquest joc. Tothom té dret a protestar, però l’insult i el menyspreu són totalment inacceptables i es desqualifiquen per si mateixos".

També denuncia la manipulació dels mitjans dels vídeos i talls de veu del ple que donen a entendre situacions que no van anar com es relaten. Comminem a tothom a mirar els vídeos sencers i a fer les seves pròpies anàlisis.

Remarca l’excepcionalitat de la protesta, que va superar totes les previsions i el funcionament del ple, deguda al gran descontentament de la població amb el pacte que s’havia anunciat hores abans, pels actors que el signaven i pel seu contingut. Recorda també que no van ser els únics que van convocar la gent al ple, que hi havia altres

convocatòries d’altres partits i entitats.

La formació es reafirma en la demanda de més democràcia directa. "El succeït posa en evidència les limitacions del funcionament partidista i la necessitat de consultar més a la gent, no només amb el vot cada quatre anys", puntualitza la CUP.

Tot i la problemàtica que es va generar inicialment al ple d'investudura, després d'un ajornament. Es va arribar a un pacte de govern entre JxCat, ERC i els Independents, amb un repartiment de l’alcaldia. Els dos primers anys serà alcaldessa Susagna Riera (JxCat) i els dos últims el fins ara alcalde, Joan Martí (ERC).