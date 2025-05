El Tribunal Suprem espanyol ordena que les pintures del MNAC vagin a Sixena

Centenars de persones es mobilitzen a Lleida per intentar aturar el trasllat de les obres de Sixena (11/12/2017) | Autor: ‏@CDRsLleida

Les pintures de la sala capitular del monestir de Sixena que la Generalitat de Catalunya ha conservat des del 1936 tornaran a l'Aragó. El Tribunal Suprem espanyol ha posat fi al llarg litigi judicial per la seva propietat i ha donat la raó a Aragó, i ha ordenat el seu retorn des del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), on han estat conservades i exposades des de fa dècades. La sentència desestima el recurs de cassació presentat per la Generalitat de Catalunya i el MNAC, i ratifica les resolucions prèvies dictades pel Jutjat de Primera Instància d'Osca el 2016 i l'Audiència Provincial el 2020.

El Suprem espanyol basa la decisió en la legitimació del Govern d'Aragó per fer la reclamació, per les seves competències legals en protecció del patrimoni historicoartístic i perquè les monges propietàries del monestir li van cedir els drets per representar-les.