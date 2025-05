Debat

Les Corts a Barcelona acull l'acte "Per la Llengua, per la la Terra"

Aquest dissabte, 31 de maig, la plaça de Les Corts a Barcelona es convertirà en l’escenari del que promet ser una jornada plena de reflexió i compromís: l’acte “Per la Llengua, per la Terra”. La trobada, impulsada per col·lectius com CDR Catalunya, l’Assemblea Les Corts, Desobediència Civil i el grup Hi Som, vol posar el focus en la defensa de la llengua catalana i el paper de l’organització popular en el camí cap a la independència.

La jornada començarà a les 11 del matí amb una primera taula rodona dedicada a la llengua catalana. Hi participaran veus reconegudes com Àngels Folch (Koiné i Llengua i República), Jaume Marfany (CAL) i Cristina Company (Comissió de Llengua de Les Corts), amb el periodista Àlex Romaguera encarregat de moderar la conversa.

A les 12.30 serà el torn de la segona taula, que porta per títol “Com ens organitzem?”. Aquest espai abordarà les estratègies de lluita per l’alliberament nacional i les estructures d’estat. Entre els participants hi trobem noms com Carles Benítez i Pep Musté, antics membres de Terra Lliure, Germinal, afectat per l’“Operació Judes”, i Julià de Jodar, que coordina la Comissió d’Estructures de País de l’ANC. Moderarà el debat el periodista Albert Salamé.

Després dels debats, l’acte continuarà amb una paella popular i un Quinto Independentista, pensats per afavorir la trobada, la conversa distesa i el sentiment de comunitat.

Amb aquesta iniciativa, els organitzadors volen remarcar la importància de continuar enfortint la llengua i apostar per la construcció col·lectiva d’un país lliure a través de l'organització popular i la desobediència.