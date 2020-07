Debats

La CUP Farners presenta una nova edició del cicle de debats Estiu Crític

L’assemblea de la CUP Farners havia valorat la possibilitat de suspendre el cicle aquest any degut a les condicions i a la incertesa de seguretat sanitària, però considerant que hauria estat una decisió molt dolorosa, que hem de ser positius i responsables en propiciar el retrobament social després del confinament, i amb l’esperonament d’altres poblacions com Llagostera que ens ha demanat assessorament per fer un cicle de xerrades aquest estiu, i amb el convenciment que la necessitat de debat social és ara tant o més necessària que mai, s’ha decidit programar l’Estiu Crític un any més.

La principal novetat és que, degut al retard en el procés de decisió i a les condicions del confinament, s’endarrereix dues setmanes el cicle. Aquest any l’Estiu Crític es programarà els dimecres d’estiu des del 15 de juliol fins al 12 d’agost, ambdós inclosos. Seran 5 debats com en els darrers anys. També que haurem de respectar les mesures de seguretat sanitària, però mirarem d’adaptar l’espai i fer-lo el més agradable possible.

Com ja s’ha fet els darrers anys, també, fa unes setmanes es va obrir a simpatitzants i a través de les xarxes el procés de recollida de propostes de temes a tractar. Després d’una primera selecció de 10 temes per part de l’assemblea local, en el que es té en compte no repetir, a poder ser, temes de l’últim any, es van posar a votació, també entre els simpatitzants i a les xarxes.

Els 5 temes triats són: Farners després del COVID, Defensa del territori, Els homes i el feminisme, Consum responsable i comerç local, i Estratègies antirepressives. En les properes setmanes s’anirà anunciant el programa i ponents concrets de cada acte. Seguint la tendència dels darrers anys la CUP Farners està treballant en donar un fort accent local i posar en valor les experiències locals en tots aquests temes i acompanyar-les amb algunes aportacions externes ben contrastades.

Volem agrair el suport i l’interès que els i les assistents ens heu demostrat un any rere l’altre amb la vostra participació i la bona disposició de totes les persones i entitats que han vingut a debatre amb nosaltres. I esperem poder seguir molts anys més.