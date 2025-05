Concurs Tísner

Alumnes de l’Alguer i Sant Mateu de Bages guanyen la desena edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català

La desena edició del Concurs Tísner de Creació de Jocs de Català ja té guanyadors: Al rescat!, una proposta dels alumnes de cicle superior de primària de l'Escola Sant Esteve de Sant Mateu de Bages, i La Plaça de l'Alguer, dels alumnes de 2a G de l'escola mèdia Maria Carta de l'Alguer. La decisió s'ha fet pública aquest divendres, 23 de maig, al matí, durant la gala dels premis del concurs, que s'ha celebrat al Teatre Poliorama de Barcelona i que ha comptat amb gairebé 500 assistents entre alumnes, mestres, autoritats i familiars. A més, gairebé una trentena d'escoles han seguit l'acte per videoconferència.



Al rescat! s'ha imposat entre els 106 jocs presentats per escoles de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i la Franja de Ponent en la categoria Grumet, adreçada als alumnes d'11 i 12 anys, i La Plaça de l'Alguer, entre els 33 jocs presentats a la categoria Pirata, per centres de Catalunya, el País Valencià i l'Alguer. La categoria Pirata, per a alumnes de 13 i 14 anys, ha estat una de les novetats d'aquesta desena edició, i s'ha creat amb la voluntat d'adaptar millor el concurs als sistemes educatius dels territoris de parla catalana de fora de l'Estat espanyol, i arribar, per primer cop, als instituts.

El joc de l'Escola Sant Esteve de Sant Mateu de Bages, Al rescat!, es proposa salvar la humanitat, a punt d'entrar en col·lapse, per mitjà de la recerca de paraules: cada paraula activa una font d'energia inesgotable, i pot ser clau per restaurar el planeta. Per trobar les paraules, els participants han de fer servir unes targetes amb síl·labes i, de manera cooperativa i amb un compte enrere, construir-ne el màxim nombre possible. Com més llargues les paraules, més punts s'emporten. La victòria permetrà que el joc s'exposi aquest estiu al Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, i que els alumnes gaudeixin d'un joc d'escapada organitzat per Gaudire, una de les empreses patrocinadores de l'edició d'enguany.



La Plaça de l'Alguer és un joc que es proposa fer un itinerari urbà per conèixer els monuments i les botigues de la ciutat sarda a través de preguntes. Els alumnes han seguit la gala per videoconferència des de la Biblioteca Catalana de l'Alguer i han rebut el premi de la mà de Mauro Mulas, delegat de la ciutat a la Junta Executiva de Plataforma per la Llengua.

Els altres premiats de la categoria Grumet



Pel que fa a la categoria Grumet, el segon premi ha anat a parar a un grup de 6è de primària del CEIP Migjorn, de Cas Concos, a Felanitx, amb el joc Món de paraules. Els guardonats gaudiran d'un taller per aprendre a jugar al joc Aïllats a càrrec de l'empresa En Peu de Joc, patrocinadora de l'edició, i cada alumne se'n podrà endur un exemplar. El tercer premi se l'ha endut la classe de 5è de l'Escola Els 30 Passos del barri de la Sagrera de Barcelona amb el joc Tradició amagada. Els alumnes guanyadors d'aquest tercer premi gaudiran d'un taller de jocs de taula i s'enduran un joc cadascun, de la mà d'Espai de Joc, una empresa del mateix barri de l'escola i que també patrocina el concurs.

Per donar resposta a l'elevada qualitat de les propostes, el jurat també ha volgut lliurar tres accèssits en aquesta categoria Grumet: han estat per al joc Conqueridors catalans, d'alumnes de 5è del CEIP Duran Estrany de Llubí, per a Tisnerians Galàctics, fet per infants de 5è de l'escola Jesuïtes Poble Sec - Sant Pere Claver de Barcelona, i per als jocs Salut i força al canut! i Joc de la visita a l'aquari, tots dos d'estudiants de 5è del CRA Dos Aigües, de Nonasp, a la Franja de Ponent. Aquests centres han estat obsequiats per un lot de jocs de taula de l'empresa En Peu de Joc, patrocinadora d'aquesta desena edició.

Els altres premiats de la categoria Pirata

Pel que fa a la categoria Pirata, el segon premi ha estat per a alumnes de 1r d'ESO B de l'Institut Castell del Quer de Prats de Lluçanès, pel joc Catalunya Party. Per aquest guardó, els alumnes podran gaudir d'un taller de jocs de taula i d'un joc cadascun de la Llibreria Kritik de Vic, que patrocina aquesta desena edició. El tercer premi se l'han endut alumnes de 1r d'ESO de l'escola Sagrada Família d'Horta, de Barcelona, amb el joc Fem Pinya. En aquest cas, els alumnes gaudiran d'un taller de jocs de taula i d'un joc cadascun de la botiga Lluna de Paper, també del barri d'Horta i patrocinadora del concurs. Pel que fa als accèssits, el primer ha estat per al joc Caliu Fest, d'alumnes de 1r d'ESO C de l'Institut Castell del Quer de Prats de Lluçanès; el segon per a Ludus, de 2n d'ESO A de l'Institut Bisaura, de Sant Quirze de Besora, i el tercer, per a El triangle català, de 1r d'ESO de l'Institut Escola Sant Jordi, de Vilassar de Dalt. Els centres també han estat obsequiats amb un lot de jocs de l'empresa En Peu de Joc.

Els presentadors del concurs Fang! de l'SX3, Shalana Rodríguez i Marc Andreu, han conduït la gala dels premis, que ha comptat amb l'actuació del grup El Pony Pisador. Els premis han estat lliurats per Mireia Plana, vicepresidenta de Plataforma per la Llengua; Daniel Mundet, vocal de la Junta Executiva de l'entitat, Rut Carandell, directora de Plataforma per la Llengua, i Màrius Serra, membre del jurat del concurs.

Mireia Plana, vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, ha fet referència a la imminent sentència sobre la immersió lingüística i ha avisat que l'entitat està preparada per a qualsevol escenari

Durant la seva intervenció, la vicepresidenta de Plataforma per la Llengua, Mireia Plana, ha alertat que el català passa per "moments molt complicats" i ha avisat que l'entitat es prepara per respondre a una sentència judicial contrària a la immersió lingüística. Amb la vista posada a les noves generacions, que omplien el teatre, Plana ha defensat que la llengua "és un tresor" i ha fet una crida a tots els alumnes a compartir-la amb tothom.