Moviment veïnal

Les associacions veïnals de Sant Andreu lliuren un informe de mobilitat al districte amb les demandes més urgents

Podeu consultar l’informe complet aquí.

Les associacions veïnals de Sant Andreu han fet entrega d’un informe de mobilitat a la regidoria del districte, en el marc del procés de revisió del model actual i de l’impuls del nou Pla de Mobilitat. Les entitats també han expressat la seva preocupació per la continuïtat de la reforma de l’avinguda Meridiana més enllà de Fabra i Puig, i reclamen una reunió amb la tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, per tractar aquesta qüestió.



Les associacions veïnals del districte de Sant Andreu volen ser part activa en la redacció i impuls del Pla de Mobilitat, amb la mirada posada en avançar cap a un model que redueixi l’excés de trànsit contaminant, renaturalitzi els carrers i posi la vida al centre. També és una oportunitat per corregir dèficits històrics crònics d’inversió i de serveis als barris de Sant Andreu.



Des del moviment veïnal s'han reunit amb l'equip de govern de districte i els han posat sobre la taula propostes concretes amb quatre eixos estratègics: l’avinguda Meridiana, la nova Estació de la Sagrera, l’eix Gran de la Sagrera / Gran de Sant Andreu, i Concepció Arenal. Aquests espais són imprescindibles per garantir la connexió entre barris, reduir el trànsit privat i fer créixer el teixit comercial local.



L'informe també identifica punts crítics arreu del territori. En aquest sentit, tots els barris pateixen una pressió de trànsit desproporcionada. El districte de Sant Andreu, per la seva ubicació, s’ha convertit en una drecera cap al centre de la ciutat. Això genera col·lapse, incrementa la contaminació i afecta directament la salut i la qualitat de vida del veïnat. Cal revertir aquesta situació i deixar de ser un espai de pas per poder ser un districte vivible.



Un altre punt fonamental és el dèficit d'infraestructures per a una mobilitat sostenible al districte. La xarxa actual de transport públic està pensada per connectar amb el centre de la ciutat, però no respon adequadament a les necessitats del veïnat que es mou dins del mateix districte o cap a zones limítrofes. Aquesta manca d'inversió en connexions internes i sostenibles perpetua la dependència del vehicle privat contaminant. Així doncs, a l'informe s'han assenyalat aquestes deficiències i s'exigeix l’execució de totes les actuacions del Pla Director d’Infraestructures (PDI) 2020-2030 al districte, així com participar activament en la redacció del següent PDI.



La coordinadora d'associacions veïnals, impulsada per la Favb, insta a les administracions a escoltar i incorporar la mirada veïnal. El veïnat vol formar part activa d’aquest procés i garantir que les decisions es prenguin de manera acordada amb el territori.



Les associacions veïnals del districte de Sant Andreu estan preparades per contribuir en aquesta transformació. Volen una mobilitat que connecti barris, reparteixi drets i millori el benestar col·lectiu. Perquè parlar de mobilitat és parlar de justícia social, de salut i de dignitat.





Entitats signants

Comissió de mobilitat de la Favb

AV La Sagrera

AV Navas

AV Congrés - Indians

AV Sant Andreu de Palomar

AV Sant Andreu Nord - Tramuntana

AV Bon Pastor

AV Maquinista - Mercedes

AV Trinitat Vella

AV Taula Trinitat Vella