Antifeixisme

Sant Just Desvern es mobilitza contra el feixisme: acte i concentració aquest dimecres en suport a un veí agredit

La Sala, Arran Sant Just i la CUP local han convocat per aquest dimecres 29 de maig a les 19 h a El Parador un acte sota el títol "No passaran, el feixisme es guanya si no se'l combat", on es recordarà que fa quatre anys després de l'agressió feixista patida al poble, arriba ara el judici aquest dijous i fes arà una convocatòria a la Ciutat de Justícia com a mostra de solidaritat al veí agredit.

Els fets es remunten al 17 de maig de 2021, quan un veí de Sant Just va ser agredit quan passejava tranquil·lament pel poble per un feixista. La resposta no es va fer esperar: quatre dies després, centenars de persones es van manifestar pels carrers del poble per condemnar-ho i reclamar justícia. Aquella mobilització ciutadana va posar la llavor per a la creació, mesos més tard, de la Plataforma Antifeixista de Sant Just, constituïda al febrer de 2022.

Les entitats convocants recorden també que el municipi es va declarar antifeixista oficialment el 2019, després que el Ple de l’Ajuntament aprovés per unanimitat una moció reconeixent Sant Just Desvern com a poble compromès amb la lluita contra l’extrema dreta i els discursos d’odi.

Amb la convocatòria d’aquest nou acte, els col·lectius volen posar en evidència la impunitat amb què continuen actuant certs grups feixistes, alhora que expressen el seu suport a les víctimes de la violència política. Fan també una crida clara i directa al veïnat perquè ompli El Parador i s’afegeixi dijous a la concentració de suport a la Ciutat de la Justícia.