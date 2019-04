Municipals 2019

La CUP Farners denuncia que la JEZ no permet a Mohammed El Jelaly formar part de la seva llista

Aquest dimecres vam conèixer la resolució de la Junta Electoral de Zona (JEZ) sobre les llistes electorals de les eleccions municipals. Primera impressió: sorpresa davant l’inexplicable oblit d’Arbúcies, municipi que no es podia trobar entre les pàgines del BOP. Segona impressió: satisfacció en comprovar que el feixisme de Vox, PP i Cs no serà present aquests comicis a Farners de la Selva, en contra de la tan nostrada rumorologia.

I tercera: absoluta indignació en confirmar que el sistema electoral espanyol impedeix al nostre company Mohammed El Jelaly presentar-se a la llista electoral de la CUP Farners el proper 26 de maig. Una decisió que ha pres la JEZ emparant-se en la Llei d’Estrangeria, que tot i que fa més de 20 anys que en Mohammed viu a Catalunya no el considera un ciutadà.

Una demostració més que, en contra el que diria algun regidors convergents, el racisme no és una excepcional disfunció del sistema, sinó que és estructural i present en totes les nostres institucions,... i als nostres carrers, però invisibilitzada.

En Mohammed és una persona activa a la vida social i política del poble que ha decidit implicar-se políticament i formar part d’una candidatura per transformar el seu municipi. Aquest és un pas que molta gent que no pateix discriminació per motiu de raça o religió no s’atreveix a fer i, en el seu cas, la Llei d’Estrangeria i la Llei Electoral no ho permetran.

I aquesta pràctica de racisme institucional va més enllà del cas del nostre company. En aquestes eleccions el 15% de la població adulta catalana (xifra que puja fins al 30% en alguns barris i ciutats) no podrà votar pel fet de no tenir la nacionalitat i, per tant, no ser considerats ciutadans a ulls de la legislació espanyola.

Entre un 15 i un 30% de persones com en Mohammed, a qui se’ls vulnera un dret reconegut al Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics del 1966. Per molt que les lleis ho neguin, nosaltres les considerem a totes veïnes, conciutadanes i companyes nostres en la lluita per acabar amb qualsevol forma de racisme o xenofòbia.

I davant d’aquest fet anuncien:

Que tot i que l’Estat Espanyol li nega la participació política, en Mohammed seguirà participant activament de la campanya com un més de la llista.