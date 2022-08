Prada de Conflent

Tot a punt per a l'inici de la 54è edició de la UCE

Enguany comptarà amb la presència del conseller de Salut, Josep Maria Argimon; la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà; i la consellera d'Universitats i Recerca, Gemma Geis; la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu; i el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich. A més, està prevista l'assistència de la portaveu d'ERC, Marta Vilalta; el secretari general de Junts, Jordi Turull i presidenta del grup Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar al Parlament, Dolors Sabater entre altres. (veure cursos i actes)

La Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada de conflent, començarà el proper dimecres 17 d'agost s'allargarà fins al dimarts 23 d'agost, sota el lema "Països Catalans, Europa, Espanya: Conflictes, aspiracions, possibilitats".

La lliçó inaugural serà aquest dimectes i està dedicada al poeta Gabriel Ferrater i la imparteix el comissari de l'any Gabriel Ferrater, Jordi Cornudella. La UCE combina cursos i xerrades amb activitats lúdiques com tallers i concerts, a més del lliurament del Premi Canigó al científic ambiental i geògraf Martí Boada. En el marc de la 54 edició se celebrara debats sobre el futur dels "territoris abandonats", la cultura popular, el món empresarial o la llengua a l'ensenyament, entre altres temes.

El 18 d'agost quan Josep Maria Argimon fa una ponència amb el títol 'Sanitat en tensió', mentre que el 19 d'agost és el torn de Gemma Geis amb rectors de les universitats catalanes en un debat sobre 'El sistema universitari dels Països Catalans i el futur de la Universitat Catalana d'Estiu'. Per la seva banda, Laura Vilagrà parla sobre l'escriptor valencià Joan Fuster en un col·loqui programat per al dia 22 d'agost. El mateix dia se celebra el debat 'Deep State vs. qualitat democràtica i aspiracions nacionals', amb Dolors Feliu (ANC) i Xavier Antich (Òmnium Cultural). El curs de Ciència Política comptarà amb la participació de Jordi Turull, secretari general de Junts i Maria Dolors Sabater i Puig. presidenta del grup Candidatura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar al Parlament .

També ha estat convidat, el president escocès entre els anys 2007 i 2014, Alex Salmond, que va impulsar la celebració del referèndum d'independència d'Escòcia l'any 2014, en el qual va guanyar el 'no' a la independència. Va dimitir i va deixar el seu lloc a Nicola Sturgeon, però l'any passat va fundar un nou partit independentista: Alba (que vol dir "Escòcia", en gaèlic escocès). Intervdrà.el 20 d'agost a la 54 edició de l'UCE amb la ponència 'El dret a la independència'.

Laura Borràs serà l'encarregada de tancar la 54 edició el 23 d'agost al migdia. Ho farà amb una conferència sota el títol 'Té límits el parlamentarisme?', juntament amb president de l'UCE, Jordi Cassassas-