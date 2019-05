16-M

El MUCE dóna su port a la vaga estudiantil de dijous i la de professorat

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) ha demanat al President Torra i el Conseller Bargalló un decret llei per valor de 240 milions d'euros. Un decret de mínims que pugui satisfer les reivindicacions bàsiques de la comunitat educativa, des de l'horari lectiu a la rebaixa de les taxes universitàries, passant per les mesures urgents i necessaries per a l'escola inclusiva, el finançament de les escoles bressol, la gratuïtat dels cicles formatius de grau superior o la reducció de ràtios.

La resposta del Govern ha estat nul·la, cap compromís envers la comunitat educativa, segons el Govern, per motius pressupostaris, quan sabem que hi ha mecanismes tècnics i un excedent econòmic fins i tot dins el nostre model de finançament autonòmic, a causa del creixement econòmic dels darrers anys. Des del MUCE s'ha denunciat la manca de compromís del Govern de la Generalitat i dóna suport a totes les mobilitzacions convocades, començant per la vaga estudiantil del proper dijous i la de professorat del 16 de maig.