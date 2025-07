ANTIMONÀRQUICS

Tensió a Sant Martí Vell per la visita de la família reial: desallotjaments, crits i protestes

A les 10:45 la manifestació ha arribat a Sant Martí Vell on pooc després ha estat encapçulada i retinguda en un carrer lateral durant diverses hores. | Autor: CACGi

A les 10 del matí els mossos han bloquejant el pas a un camí entre Sant Martí i una masia on havia d’anar la família reial. | Autor: CACGi

Juià-Sant Martí Vell (Gironès) – La visita de la família reial espanyola a Sant Martí Vell ha tornat a posar en evidència el rebuig que genera la monarquia en amplis sectors de la societat catalana. Aquest dijous, un centenar de persones s'han mobilitzat convocats per la Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines (CACGi) per expressar el seu desacord amb la presència de Felip VI i la seva família a les comarques gironines, en una jornada marcada per la tensió i la presència policial.

Des de primera hora del matí, han aparegut noves pintades de rebuig als Borbons a diversos punts del Gironès, com a avantsala de la mobilització que s’havia convocat per protestar davant la visita dels membres de la casa reial al municipi. El poble de Sant Martí Vell s’ha despertat amb l’estelada onejant i símbols de la Coordinadora Antimonàrquica visibles als voltants del nucli urbà.

Poc abans de les nou, un centenar de manifestants han començat a caminar des de Juià en direcció a Sant Martí Vell. Malgrat les restriccions i els controls (mossos de paisà i mediació tancaven la comitiva dels manifestants), els participants han intentat arribar a una masia propera a Sant Martí que els Borbonns havien de visitar, topant amb diversos dispositius dels Mossos d’Esquadra que els han impedit l’accés per diversos camins secundaris. Els manifestants han respost a aquest bloqueig policial amb crits de "Fora la monarquia espanyola" i "Fora el Borbó".

Cap a les deu del matí, la tensió ha crescut quan els manifestants s’han aproximat a la masia a un parell de quilòmetres del poble de Sant Martí Vell, un dels punts previstos de la visita reial. Els Mossos han bloquejat l'accés i, minuts després (10:45h), quan els manifestants estaven a l'entrada del poble de Sant Martí Vell (però ocupant el camí que portava a la citada masia) s’ha ordenat (possiblement seguint ordres de la Guárdia Real) el desallotjament dels concentrats. Els agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra han retirat un a un els participants (entre els quals hi havia el diputat de la CUP Dani Cornellà i l'alcalde de Cervià de Ter Guillem Surroca), entre crits de protesta contra Felip VI i contra l’actuació policial, que tothom ha qualificat de desproporcionada.

Finalment, els manifestants han estat encapsulats a uns vint metres del nucli urbà, en un carrer lateral, mentre al centre de Sant Martí Vell continuaven els preparatius per a la trobada de la princesa Elionor i la infanta Sofia amb joves de la Fundació Princesa de Girona. La trobada, prevista per a les 13 hores, ha inclòs una reunió amb el consell assessor jove i una fotografia conjunta amb els guardonats de diferents edicions dels premis.

La Coordinadora Antimonàrquica de les Comarques Gironines ha criticat durament el paper dels mossos (que han encapçulat i retingut els manifestants en un carrer lateral durant més de quatre hores) i de l’alcalde del municipi, Robert Vilà, a qui acusen d’haver col·laborat activament amb l’organització de l’acte reial: “Ha cedit espais i ha gestionat el càtering, convertint el poble en un escenari de propaganda monàrquica”, han denunciat.

A quarts de quatre de la tarda, quan els Borbons ja havien marcxat del poble, els organitzadors de la protesta s'han plantejat dissoldre la concentració i han tornat a peu cap a Juià amb una pancarta cridant a favor de la independència i en contra del "botiflerisme" de l'alcalde, posant fi a una jornada de resistència simbòlica i denúncia. Tot i el fort desplegament policial i les dificultats per apropar-se a la comitiva reial, els manifestants consideren que han complert el seu objectiu: deixar clar, un cop més, que la monarquia no és benvinguda a les comarques nordorientals.