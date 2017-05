UCE: Els "comunistes" que apareixen i desapareixen

Han tornat a aparèixer. I en Xavier Tejedor Rius d'e-brutícies els dóna projecció, malgrat que siguin quatre i el gat sostenint un mur de cartró amb el lema "No volem murs" davant el Palau de la Generalitat, i amb la pancarta "Per la unitat del poble treballador. NO a la independència."

Caldrà observar quantes notícies més n'apareixeran al diari subvencionat de les brutícies. Tantes com actes facin, o tantes com participants en aquestes protestes de foto i titular distorsionat. Això sí, poc observarem les persones que s'hi manifesten.

Per la Feria d'Abril, el 6 de maig, van convocar una altra concentració-paradeta o el que fos, amb els mateixos lemes. I es va fer sota el paraigües de l'Alternativa Ciudadana Progresista, una Asamblea Social, Recortes Cero i... la UCE.

Aquest grupúscul, la UCE (Unificació Comunista de España) és prou conegut, i entre la militància política d'esquerres ha estat considerada com una secta, en el millors dels casos, o com una eina dels serveis secrets de l'Estat i amb una estructura sectària destructiva; algunes fonts han desgranat la seva trajectòria amb dades i testimonis del traumàtic pas per aquest grup. Per una altra banda, certes informacions periodístiques van informar que el grup d'Atenció i Investigació de Socioaddiccions (AIS), una entitat patrocinada por el Ministeri de Treball i Assumptes Socials, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, va classificar aquest partit com a secta.

El més preocupant, ara, és el fet que aquest grup al servei de no sabem qui s'ha dotat de marques blanques a nivell estatal per camuflar-s'hi o bé crear una sensació de moviment divers. Ja he citat alguns dels noms d'aquests xiringuitos, als quals hi podríem afegir algun de més com el "Club de los Poetes Vivos", amb logo i tot. Amb aquesta maniobra, i no fa gaire temps, van aconseguir arrossegar signants fraudulents com el cantant Luis Eduardo Aute, o l'exsecretari general del Partit Comunista d'Espanya (PCE) Francesc Frutos, i molts altres, per a la candidatura Recortes Cero-Los Verdes el 2015. Poc abans, el 2014, el "Manifiesto de la agrupación electoral Recortes Cero", a les Europees, recollia una important suma de signants de tota mena de filiació sindical i política o professional (CCOO, UGT, CGT, AAVV) d'arreu de l'Estat.

La UCE és un partit autodenominat maoista i legalitzat el 1978, provinent d'un nuvolós grup anomenat Tribuna Obrera durant els darrers anys del franquisme. A les eleccions de 1977 van participar a la coalició Frente Democrático de Izquierdas (que a Catalunya consistia en la coalició entre el PTE i ERC), i durant aquells anys també va festejar amb el MCE i Bandera Roja.

Durant els anys vuitanta va desplegar les sigles UCE en una confusionària campanya anti-OTAN al marge del moviment antimilitarista i de les plataformes d'esquerres. Era la campanya "Ni Yankis Ni Rusos”, amb la recollida de milers de signatures (UCE styl), després de la qual van desaparèixer del mapa un cop realitzat el referèndum sobre l'OTAN el 1986. Ja havien fet la seva feina. Anys després va aparèixer puntualment en moments de tensió social, com la vaga general estatal de 1988. Posteriorment van participar a les diferents eleccions estatal i autonòmiques, bé sols o bé infiltrats al voltant d'Izquierda Unida.

A la dècada dels anys noranta la UCE es treu la careta i desplega campanyes agitatives d'intoxicació contra el moviment independentista basc, i especialment contra l'aliança PNB-moviment de l'esquerra abertzale que es va produir en el marc la treva d'ETA de 1998. Era la cantarella de tot allò del "nacionalismo étnico" i "Arzalluz nazi-fascista" i "Kosovizar Euskadi para balcanizar España."

Els darrers anys han dedicat les seves campanyes al procés independentista català. Ull viu. Ja sabem com les gasten. Només cal recordar el suport incondicional de la UCE al partit d'Albert Rivera el 2007 i el text "Seis razones para votar a "Ciutadans.""

Però potser convindria que algú investigués qui teixeix la trama del partit-secta-clavaguera de l'Estat. I com s'alimenten els lligams amb la premsa que els sobredimensiona, els projecta i converteix en arma de demagògia.

Adjunto alguns enllaços sobre aquestes qüestions, per si algú vol posar fil a l'agulla d'una investigació més minuciosa sobre la UCE. Segur que en els darrers mesos en sentirem a parlar:

