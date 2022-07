Mountain Wilderness Catalunya es suma a la Pedala Pirineu desplegant una pancarta a Collegats en contra dels JJOO

La Pedala Pirineu ha arribat a l’equador de la ruta i ahir, dimecres 13 de juliol, va arribar al Pallars des de la Seu d’Urgell, on a pocs quilòmetres de la Pobla de Segur membres de l’entitat Mountain Wilderness Catalunya (MWCat) i d’STOP JJOO van desplegar en un talús de Collegats una gran pancarta amb el lema “No JJOO en nom nostre” signada per MWC i aprofitant l’arribada de les ciclistes.

La PedalaPirineu està recorrent les 9 comarques afectades per la candidatura dels JJOO d’hivern Pirineu 2030 reivindicant un Pirineu Viu. Durant el recorregut s'aprofita per fer parades de denúncia de fracassos i agressions derivades del model existent, però també, per conèixer i visibilitzar les iniciatives transformadores existents.

Els ciclistes es desplacen de vall en vall, recorrent ports de muntanya i pobles i aprofitant per fer parada a cada comarca, on se’ls rep amb activitats que volen fomentar la participació de la gent que habita aquest territori, des de la crítica al model imperant a ser una crida per plantejar alternatives per aquestes comarques. Les parades es complementen amb actes festius, culturals i musicals.

Aquesta iniciativa d’STOP JJOO arriba al seu final aquest dissabte 16 de juliol a la tarda a Sort, en un acte amb una bicicletada popular pel poble, parlaments i un concert amb Alidé Sans.