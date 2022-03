STOP JJOO impulsa un front comú pirinenc contra els jocs

Aquest cap de setmana representants de la plataforma STOPJJOO han estat realitzant xerrades per diverses ciutats de la demarcació d’Osca amb l’objectiu de traslladar informacions sobre la candidatura olímpica, com s’organitzen al Principat i teixir aliances a l’altre cantó dels Pirineus per construir un front comú contra els JJOO d’hivern del Pirineu.

S’han fet xerrades a Osca, Sabiñánigo i Monsó, organitzades per la CNT i Ràdio Espiritrompa, on també hi han participat membres de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, d’Aqueras Montañas i de l’antiga plataforma contra la Expo Zaragoza 2008, a més d’una assemblea oberta per intercanviar posicionaments amb col·lectius, càrrecs electes locals i persones a títol individual i per impulsar la construcció d’un front comú per aturar aquest macroesdeveniment des del poder popular.

Des d’STOPJJOO es valora molt positivament la feina i les aliances que s’han començat a forjar en pro d’aturar els Jocs Olímpics d’hivern del Pirineu i per construir una alternativa per aquestes comarques capaç d’anar més enllà del turisme. Gràcies a les sinergies creades aquests dies, diverses organitzacions aragoneses acordaran unir esforços y treballar, de manera coordinada amb la plataforma StopJJOO, per aturar la candidatura olímpica.