Jocs d'Hivern

STOP JJOO exigeix la retirada de la candidatura i es destini els esforços a planificar una economia per tenir un Pirineu viu

STOP JJOO ha exigit al Govern la retirada de la candidatura i que escolti a les veïnes del Pirineu. Que deixin d'invertir diners públics i esforços tècnics a una candidatura que fa aigües per tot arreu i que la gent del Pirineu no vol i que es posi a treballar per planificar-ne l’economia, diversificant-la, potenciant els sector primari i industrial i dotin el territori de serveis públics de qualitat, que és el que cal per revertir l'èxode rural, el despoblament i aconseguir tenir un Pirineu Viu.

Amb la no entesa entre els governs autonòmics de Catalunya i l’Aragó i el Comitè Olímpic Espanyol per presentar una candidatura olímpica conjunta, després d’onze reunions, STOP JJOO considera que aquest és l’enèssim fracàs d’aquesta candidatura.

A l’evident manca d’acord polític s’hi suma el rebuig popular, tal i com es va evidenciar fa dos diumenges a Puigcerdà, amb la manifestació més gran de la història que s’ha fet mai contra uns jocs olímìcs a nivell mundial.

És per aquests motius que consideren que no es podrà celebrar la visita que el president del COI havia de fer el proper 31 de maig a Catalunya, per valorar les instal·lacions i un projecte que encara no sabem si existeix.

La Plataforma considera que aquesta és la darrera estocada a la candidatura, per això exigeixen al Govern de la Generalitat que hi deixi de gastar diners públics. Denuncien que en els darrers dies la consellera Laura Vilagrà ha començat una campanya de màrqueting pro JJOO, utilitzant els mitjans de comunicació públics i pagada amb diners de tots. Una campanya que segueix la mateixa lògica de l’ex-conseller Damià Calvet, que pagava projectes per valor de menys de 15.000 € per no haver-los de licitar públicament, és a dir, amb contractes fraccionats de dubtosa legalitat, que es quedaven els empresaris del lobby dels JJOO.