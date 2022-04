Jocs d'Hivern

STOP JJOO alerta que els informes publicats per Presidència són antics

Aquest dimecres el Departament de Presidència ha penjat a la seva web un seguit d’informes externs encarregats per a l'elaboració del document tècnic del projecte de candidatura dels Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona.

Des de la Plataforma STOP JJOO alerten que tots aquests documents són antics, del 2019, per tant, acompanyen a l’únic projecte que ara mateix s’ha realitzat i que es el va fer l’anterior govern, amb l’ex-conseller Damià Calvet al capdavant. Un projecte que en reiterades vegades la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha comunicat a la Plataforma que no és el projecte que el present govern té per la candidatura olímpica.

Tot i que govern s’entesta a vendre la publicació d’aquesta documentació com a acte de transparència i informació, STOP JJOO alerta que aquests no són els informes que està reclamant, ja que estan caducats, que només és un acte de propaganda de Govern per camuflar que a dia d’avui no hi ha cap estudi d’impacte ambiental, ni d’impacte socioeconòmic ni pressupost en ferm i que cerca la confusió i la desinformació entre la població.

La Plataforma continua reclamant que Govern publiqui els estudis i informes de l’actual proposta olímpica perquè la població té dret a conèixer tota la informació real de la candidatura que es presentarà per poder anar a les urnes ben informada.