Jocs d'Hivern

Neix STOP JJOO Aragó i creix la lluita per aturar la candidatura olímpica del Pirineu

Avui s’ha fet públic que l’Aragó es comença a organitzar per combatre la candidatura dels olímpica dels Jocs d’hivern del Pirineu, amb el naixement d’STOP JJOO Aragon, una plataforma homòloga a la que fa més de tres anys que ja treballa en aquest mateix sentit a Catalunya.

STOP JJOO Aragon es presenta amb un manifest (www.stopjjooaragon.org/manifiesto/) que, sota el lema “Por un Pirineo Vivo, Por nuestro futuro ¡STOPJJOO!”, busca les màximes adhesions possibles i que demana tres punts bàsics: la retirada del de la candidatura i el seu enterrament definitiu, aturar els projectes d'ampliació de les pistes d’esquí de Canal Roya i la Vall de Castanesa i dirigir les inversions econòmiques cap un model basat en cobrir les necessitats del territori i de la població pirinenca.

La creació de la plataforma aragonesa representa l’inici de l'organització de la gent preocupada per les conseqüències negatives que comportarà la candidatura olímpica i per la manca d’informació que tenen, així com, el fruit de les relacions que STOP JJOO ha anat fent en els darrers mesos a l’Aragó.

Des d’STOP JJOO donem tot el suport a les companyes de l’Aragó, ja que mentre els polítics no es posen d’acord per repartir-se el suposat pastís olímpic, la gent s’organitza i s’uneix més enllà de les fronteres administratives per anar a la una i enterrar definitivament la candidatura dels Jocs Olímìcs i Paralímpics d’Hivern Pirineu 2030 i establir les bases per un nou model socioeconòmic i territorial per la gent del Pirineu.