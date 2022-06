JOCS d'Hivern

STOP JJOO denuncia l’anunci publicitari de Govern de la candidatura olímpica Pirineu 2030

Avui la Plataforma STOP JJOO ha presentat una denúncia al Síndic de Greuges, a l’Oficina Antifrau i al Consell de l’Audiovisual de Catalunya per impugnar la campanya publicitària que Govern fa setmanes que ha iniciat amb la intenció de crear un clima social favorable entorn a la candidatura dels JJOO d’hivern Pirineu 2030.

Denuncien que tot i que el COE i el govern de l’Espanyol ja han informat a la consellera Vilagrà que no donaran suport a la candidatura catalana, la Generalitat continua destinant elevats recursos públics a una proposta olímpica que és un vaixell que fa aigües per tot arreu i que en els propers dies s’acabarà enfonsant.

També alerten de l’incompliment de determinats preceptes de la Llei 10/2014, de la clara intencionalitat política que suposa aquesta campanya de màrqueting i d’utilitzar els mitjans públics per fer campanya, trecant la neutralitat institucional per convèncer a la gent que es posicioni a favor dels JJOO, condicionant el pluralisme polític i social i la igualtat de condicions dels veïns i veïnes del Pirineu.

STOP JJOO demana que es retiri immediatament tot el material propagantdístic i que no se’n generi més, que es faci públic el cost econòmic total que ha suposat aquesta campanya publicitària, tant de realització com de publicació, que es comptabilitzin i es facin públics tots els minuts emesos d’aquesta falca publicitària i que es retornin a les entitats contràries als JJOO, així com els espais de publicitat en paper.

Així mateix, la plataforma demana el suport ciutadà per afegir-se, de forma individual, a la queixa que han presentat al Síndic de Greuges, per crear un allau de denúncies entorn a aquesta campanya.