Jocs d'hivern

El Consell Comarcal i alcaldes del Solsonès es reuneixen amb la plataforma STOP JJOO

Dimecres passat i a petició del Consell Comarcal del Solsonès, es celebrar una reunió on hi van assistir conselleres i alcaldes de la comarca i representant de la plataforma STOP JJOO.

L’objectiu de la reunió era conèixer de primera mà els arguments de la plataforma ciutadana que està organitzada per fer oposició als JJOO d’hivern 2030. El Consell Comarcal del Solsonès ha estat el primer Consell de comarques afectades per la candidatura que ha demanat conèixer els arguments de la plataforma donat que els seus alcaldes i consellers tampoc coneixen el projecte.

La trobada va servir per fer intercanvi d’informacions i abordar punts en comú.

Electes i representants de la plataforma van estar d’acord que els jocs olímpics del Pirineu no representaran cap avenç en el desenvolupament d’aquests territoris.

Un altre dels punts clau que afecta al Solsonès, però també a Berguedà i Ripollès, és la seva exclusió de l’àmbit territorial de la consulta anunciada fa setmanes per la consellera de Presidència, Laura Vilagrà. En aquest sentit ambdues parts es van emplaçar a unir esforços per reclamar que les tres comarques puguin votar l’anunciada consulta vinculant, així com obrir la porta a treballar conjuntament amb la resta de Consells comarcals de Berguedà i Ripollès.

Al mateix temps es va posar de manifest que no té sentit consultar sense tenir un projecte clar i concís de l’esmentada candidatura i que l’anunci oficial d’aquesta candidatura ha de servir per saber plantejar alternatives reals i conjuntes per diversificar l’economia de les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran però també de Solsonès, Berguedà i Ripollès, ja que comparteixen problemes estructurals semblants.