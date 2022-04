Joc d'Hivern

STOP JJOO segueix denunciant que es crida a votar sense tenir tota la informació del projecte

STOP JJOO segueix denunciant que es crida a votar sense tenir tota la informació del projecte olímpic sobre la taula i valoren negativament que es convoquin les consultes el 24 de juliol, quan bona part de la gent del Pirineu està de vacances i amb la única opció de votació de forma presencial.

Toti així, valora positivament la feina que s’ha fet per aconseguir que la pregunta de la consulta a l’àmbit territorial de l’Alt Pirineu i Aran sigui clara i concisa, cosa que Govern no volia. Però per per altra banda, lamenta que no es pugui votar en igualtat de condicions al conjunt de les 9 comarques implicades al projecte, ja que Solsonès, Berguedà i Ripollès votaran una consulta no vinculant amb una pregunta molt tendenciosa.

Consulta

Avui en roda de premsa les conselleres de Presidència, Laura Vilagrà, i d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria Alsina, han donat detalls organitzatius i sobre l’àmbit territorial de la consulta sobre els Jocs Olímpics del Pirineu 2030.

Serà una doble consulta que es celebrarà el 24 de juliol. Una, amb pregunta clara i resposta binària, adreçada a les 6 comarques de la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran; i l’altra, una pregunta poc clara i solament consultiva adreçada a Solsonès, Berguedà i Ripollès. Hi votaran els majors de 16 anys amb un any d’empadronament a aquests territoris. I la lectura dels resultats es llegirà en 4 blocs: conjunt Alt Pirineu i Aran, conjunt Berguedà, conjunt Solsonès i conjunt Ripollès.

Les preguntes

Per una banda, demanarà per les proves esportives directament als territoris afectats, que són les comarques de la Cerdanya, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, la Baixa Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Vall d’Aran.

La pregunta d’aquesta primera consulta serà: “El govern de la Generalitat ha de presentar una candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics 2030?”

La resposta podrà ser afirmativa o negativa, i el resultat serà políticament vinculant per al govern. “Sense l’Alt Pirineu i l’Aran no hi ha candidatura”, ha dit Vilagrà. Hi podran votar 55.000 persones presencialment en 121 meses. No hi haurà vot telemàtic o per correu ni vot anticipat.

En la segona consulta, el govern preguntarà als ciutadans del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès –les comarques que considera indirectament afectades pels jocs– si es volen afegir a la candidatura olímpica: “La vostra comarca s’ha d’involucrar en el projecte dels Jocs Olímpics i Paralímpics 2030?” La resposta també podrà ser afirmativa o negativa.

Els resultats, en aquest cas, s’avaluaran per separat: si alguna comarca vota majoritàriament de no involucrar-s’hi, el govern ho tindrà en compte en l’organització i l’exclourà.