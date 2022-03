Jocs d'Hivern

STOP JJOO convoca una manifestació de país contra la candidatura dels Jocs Olímpics del Pirineu

Avui a Espui (La Vall Fosca), davant del que havia de ser el remuntador d’accés a l’estació d’esquí de Filià, obres que van quedar penjades al 2008, que han deixat la muntanya i el propi poble molt maltmesos i que només representaven una nova agressió especulativa a nivell urbanístic, la Plataforma STOP JJOO ha convocat una manifestació unitària de país, el diumenge 15 de maig a Puigcerdà amb l’objectiu de mostrar el no a la candidatura olímpica del Pirineu i defensar que un altre model pel Pirineu és possible, urgent i necessari.

La manifestació vol aglutinar tot el moviment d’oposició als JJOO d’hivern, per unir les veus crítiques de tot el territori i més enllà del Pirineu, interpel·lant entitats, col·lectius i persones amb sensibilitat ecologista, de defensa del territori, que lluiten contra la precarietat laboral i les dificultats de l’accés a l’habitatge, de joves i polítiques i totes les persones que creuen que la candidatura dels JJOO no és la solució pels problemes estructurals de les comarques del Pirineu. Entitats com Unió de Pagesos, ANC i entitats de l’Aragó participaran en aquesta mobilització amb les que la plataforma hi està teixint aliances i sinergies per fer un front comú.

Des de la plataforma defensen que els JJOO han de ser la palanca del canvi de model pel Pirineu però també per la resta del país i que aquest macroesdeveniment només portarà “pa per avui, fam per demà”.

En relació a la consulta, que es preveu que durant aquesta setmana el president de la Generalitat convoqui, reclamen que Govern no pot cridar a votar a la població sense que es facin públics tots els informes que ha d'incloure el projecte, econòmics, d’impacte ambiental i pressupost. Sense això la consulta serà una manipulació i només serà un mer tràmit burocràtic per blanquejar els jocs. A més, que la votació sigui a l’estiu no té cap sentit perquè és quan la gent està en mode vacances.

Defensen també que l’àmbit territorial d’aquesta consulta ha d’incloure tots els municipis de les comarques de Solsonès, Berguedà i Ripollès, podent votar amb igualtat de condicions que en la resta de les 6 comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran.

Exigeixen una pregunta clara i concisa i amb resposta binària i fan una proposta: “Vols que el Pirineu acullin uns jocs olímpics d’hivern?” Si / No.

Han destacat també que des del 2010 que s’estan destinant recursos públics en aquesta candidatura, que no és més que una menjadora de sous, dietes i informes de càrrecs i empreses que viuen precisament d’això.