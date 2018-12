Diari de treball

Operació Garzón, 20 anys

Ho fa aquest divendres amb motiu del 8è aniversari de la sentència del Tribunal d'Estrasburg que condemnava l'Estat per l'Operació Garzón

Llibertat.cat ha penjat el documental L'Operació Garzón contra l'independentisme català en format obert a la xarxa i de manera indefinida. I ha triat la data del 2 de novembre per fer-ho perquè avui fa 8 anys el Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) va condemnar l'estat espanyol per haver ocultat i no haver investigat les tortures infligides...