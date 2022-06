diada de l'alliberament LGBTIQ+

La Plataforma 28J del Camp convoca la manifestació sota el lema "Dret a ser"

Amb el lema Dret a ser la Plataforma 28J del Camp convida a manifestar-se el mateix dimarts 28 de juny a les 20h per reivindicar-se com a persones amb dret a ser qui són i com són. Ho consideren més necessari que mai en un any en què augmenten les agressions al col·lectiu: assassinats de gais a Madrid i Bilbao, la serofòbia i homofòbia implícita en el seguiment del cas de la verola del mico per part de determinats mitjans, es qüestiona l'existència de les persones trans no binàries, es fa cas a veus que reclamen teràpies de reconversió i la violència i persecució que pateixen les persones de gèneres i sexualitats dissidents en molts països motiu pel qual es veuen obligades a fugir-ne, però no sempre ho aconsegueixen.

La Plataforma 28J del Camp està formada per Gènere Lliure, H2o i l'Observatori Contra l'Homofòbia del Camp i pels col·lectius feministes Cau de Llunes i Frides. Juntes encapçalaran la manifestació a la qual esperen que se sumi la ciutadania que vulgui demostrar la seva solidaritat i suport a les reivindicacions de les persones de gèneres i sexualitats dissidents.

La manifestació sortirà de la Plaça dels Carros a les 20h i acabarà al Passeig de les Palmeres on hi haurà l'acte polític que inclourà la lectura del manifest i una celebració reivindicativa de l'Orgull de ser qui són i com són.