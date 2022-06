Diada de l'Orgull LGTBIQ+

Roquetes commemorarà la Diada de l'Orgull LGTBIQ+ del món rural

L’Associació Cultural Okay Productions i l’Ajuntament de Roquetes, han creat ‘Unicorns Pride Ebre’, una gran jornada festiva del col·lectiu LGTBIQ+ que tindrà lloc el 25 de juny amb diferents activitats que començaran amb una desfilada que recorrerà els carrers principals de la ciutat fins a arribar al pati de l’Escola Mestre Marcel·lí que serà l’escenari de la festa de l’orgull, que pretén ser un referent al territori, segons informa Ebre Digital

L’alcalde de Roquetes, Ivan Garcia, ha explicat que “després de la pandèmia des de l’equip de govern s’està impulsant diferents actes perquè la gent pugui recuperar les activitats socials que la pandèmia ens va treure i una d’aquestes activitats és la festa Unicorns Pride Ebre”. Garcia ha manifestat que “és un orgull per a Roquetes ser el municipi escollit per organitzar la 1a Festa de l’Orgull a les Terres de l’Ebre”.

Roger Font, president d’Okay Productions, ha ressaltat “la voluntat de l’associació d’unir dos conceptes, l’orgull com a part reivindicativa i el pride com a part festiva, amb l’objectiu de fer pedagogia per reivindicar les sigles LGTBIQ+”. De les activitats que s’han preparat, Font ha volgut destacar la convidada estrella de la festa, Desirée Rodriguez, concursant de Supervivientes i exconcursant de Gran Hermano i actriu de la sèrie ‘Veneno’, i el pregoner de la festa, el periodista José Mola, escriptor, periodista i activista i professor en estudis LGTBIQ+.

La festa s’inaugurarà amb la lectura dels manifestos institucionals, que tindran lloc a l’Hort de Cruells on s’iniciarà la desfilada amb carrossa recorren els carrers principals de Roquetes fins a l’escola Mestre Marcel·lí Domingo on tindrà lloc el gruix d’activitats de la festa. El coordinador de voluntaris de l’entitat, Jordi Labernia, ha detallat que al pati de l’escola “s’han organitzat activitats com la “I Cursa de Tacons” que transcorrerà en un circuit tancat dins el recinte. També tindrà un monòleg inclusiu a càrrec de la humorista Mireia, més coneguda com “La Crazy” a les xarxes socials i que va fer-se viral durant el confinament a través d’un programa de cites en directes d’Instagram. Unicorns Pride estarà conduït per La Megapubilla, Oriol Maurici i la Barbie Calva qui també farà un show amb les seves Dancing Queens”. La festa de nit comptarà també amb música a càrrec de la DJ Vayatella Versace, Jose Mola, Lisaa Quer i Alberto Lamote de Grignon que “faran que l’acte s’allargui fins a les 6 del matí. L’acte comptarà amb foodtrucks i servei de bar durant tota la jornada”.

La regidora d’Igualtat, Cinta Garcia, ha afirmat que “al territori feia falta una festa que reivindiqués aquest col·lectiu i que alhora sigui inclusiva i que hi pugui participar tothom, perquè aquest sigui el camí que ens porti a la igualtat i a respectar a totes les persones”.

La festa s’inaugurarà amb la lectura del manifest institucional a les 18 h a l’Hort de Cruells on s’iniciarà la rua amb carrossa i a peu fins a arribar a les portes de l’escola.