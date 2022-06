Orgull LGTB+

Mobilització per l'Orgull LGTB+ valencià sota el lema "Davant l'odi: drets i Orgull"

Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, ha convocat la manifestació de l'Orgull LGTB+ a la ciutat de València el dissabte 25 de juny, a les 20 hores. El lema reivindicatiu de 2022 se centra en l'augment de les agressions: Davant l'odi: drets i Orgull. A la convocatòria s'han sumat unes 70 organitzacions, entre entitats públiques i socials, partits polítics i sindicats.

L'inici de la marxa reivindicativa serà a les 20 hores al pont de l'Exposició, continuarà pel carrer de Colom i carrer de Xàtiva fins a arribar, per Marqués de Sotelo, a la plaça de l'Ajuntament, on es llegirà el manifest i on tindrà lloc la festa.

Després de la participació massiva de l'any passat en favor de les persones trans encara amb la por de la pandèmia sanitària, enguany s'espera que unes 70 entitats desfilen darrere de la pancarta amb el lema "Davant l'odi: drets i Orgull", sumant-se així a les reivindicacions del col·lectiu LGTB+ valencià.

Com a novetat, l'Orgull d'enguany estarà representat per tres cartells. Cada uno d'ells conté la imatge d'una persona LGTB+ agredida per la seua orientació o identitat: "per bollera", "per travelo" o "per maricó", que va ser l'última paraula que el jove Samuel Luiz va escoltar abans de morir a conseqüència d'una pallissa en A Corunya, l'estiu passat.

Kiara Figueredo és una dona que va vindre de Cuba i és l'activista trans que posa el rostre "per travelo". Eva Ferriols posa el rostre "per bollera", professora d'institut i membre de Lambda. Adrián Mora és arquitecte i activista digital LGTB+, i posa el rostre "per maricó". La campanya ha sigut ideada i realitzada per l'estudi de disseny i comunicació Xinxeta.