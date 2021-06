Dia per a l’Alliberament LGTBIQ+

Com cada any el col·lectiu LGTBIQ+ sortirà als carrers per a commemorar aquell 28 de juny de 1969, quan la comunitat LGTBIQ+ de Nova York –cansada del maltractament, les vexacions i la violència gratuïta amb la qual era constantment tractada– va decidir plantar-se a una batuda policial al bar gai Stonewall Inn. La batussa, que es va estendre per tota la ciutat i que va durar tres nits, donà origen –anys més tard–, al que coneixem avui com a Dia de l’Orgull LGTBIQ+.

Sí bé és cert que en principi l’Orgull Gai englobava gais i lesbianes, el concepte ha evolucionat al llarg dels anys, i ha incorporat col·lectius i orientacions sexuals que, a dia d’avui, conformen el que coneixem com a col·lectiu LGTBIQ+ (lesbianes, gais, transsexuals, transgèneres, bisexuals, intersexuals i queer).

No hi ha cap dubte que, 52 anys després d’aquell mític 28 de juny, els avenços legislatius, polítics i socials en els drets de les persones LGTBIQ+ en una part del Món són indiscutibles. Però no hem d’oblidar que hi ha més de setanta països que tenen lleis que criminalitzen les relacions consensuades entre persones del mateix sexe, amb penes previstes com ara fuetades, presó o, fins i tot, la pena de mort.

A les Illes Balears encara queda molt per aconseguir la igualtat plena i la no discriminació per raó d’orientació sexual i identitat de gènere en tots els àmbits de la vida social, i també en el laboral, ja que aquest és un aspecte de socialització fonamental en la vida de les persones.

És precisament en l’àmbit laboral on els sindicats tenim una tasca fonamental en la defensa dels drets sociolaborals de les persones LGTBIQ+, ja que en aquest món encara sobreviuen pràctiques discriminatòries i d’exclusió que situen aquest col·lectiu en una posició de desavantatge clar respecte de les persones heterosexuals.

Podem resumir aquesta acció sindical amb perspectiva LGTBIQ+ en tres aspectes claus: formació i sensibilització sobre la realitat LGTBIQ+, introducció de la perspectiva LGTBIQ+ en la negociació col·lectiva i vigilància i denúncia dels comportaments LGTBIQfòbics als centres de treball.

Amb la finalitat de treballar per la igualtat de les persones LGTBIQ+ i per a combatre l’homofòbia i la transfòbia, la formació hi té un paper fonamental. Aquesta formació ha de començar dins les organitzacions sindicals mateixes. Cal potenciar la formació dels delegats sindicals amb campanyes de sensibilització i materials divulgatius, entre altres eines, perquè portin als centres de treball la realitat de la diversitat afectiva i sexual. És primordial la formació específica dels delegats de prevenció de riscos laborals en continguts relacionats amb la discriminació que poden patir les persones LGTBIQ+.

Malgrat que la legislació laboral actual no permet la discriminació per motiu de l’orientació sexual, cal utilitzar la negociació col·lectiva a les empreses per a introduir redaccions clares per a combatre les possibles discriminacions per aquests motius. A més –encara ara– la major part dels convenis col·lectius no reflecteixen la realitat del col·lectiu LGTBIQ+. És necessari introduir en els convenis col·lectius aspectes com aquests: clàusules antidiscriminatòries per motius d’orientació sexual i d’identitat de gènere, definició de família que inclogui les parelles que formen gais i lesbianes, assegurar els beneficis socials també per a les parelles del mateix sexe o incloure a l’apartat de règim disciplinari sancions per motius d’homofòbia o transfòbia, entre moltes d’altres qüestions.

És important que les persones LGTBIQ+ trobin en els delegats sindicals de la seva empresa el suport al qual poden recórrer per denunciar qualsevol cas de discriminació.

Per tots aquests motius, l’STEI Intersindical –com a sindicat sociopolític– es compromet amb la lluita LGTBIQ+ tant als centres de treball on té representació com al carrer, fent costat a les organitzacions i els moviments socials que treballen per a defensar els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i interxesuals i eradicar de les empreses i de la societat en general l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

És per això que el proper 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+, l’STEI Intersindical sortirem al carrer, juntament amb molts altres col·lectius, i convidam tothom a participar-hi, perquè encara queda molt per a en la defensa dels nostres companys de feina LGTBIQ+.