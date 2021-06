Dia Alliberament LGTBIQ+

Guanyem es desmarca de l’acte institucional LGTBI organitzat pel govern d’Albiol i s’afegeix a la convocatòria del col·lectiu LGTBIQ+ de Badalona, Tornem-hi!

El govern del PP d’Albiol ha convocat per dilluns 28 de juny a la plaça de la Vila de Badalona un acte, que pretén ser institucional, però que no comptarà amb la participació dels quatre regidors i regidores de Guanyem Badalona en Comú, segons que ha anunciat l’organització municipalista, amb representació a l’Ajuntament.

Guanyem Badalona considera que assistir-hi implicaria validar les polítiques LGBTI-fòbiques del govern d’Albiol, i amb la seva absència mostra així el seu rebuig a aquestes polítiques i ahora el seu suport a l’entitat badalonina del col·lectiu LGTBIQ+ Tornem-hi!, que ha convocat dilluns 28 mateixa, a les 19,00 h, un acte de lectura del Manifest de l’orgull LGTBI.

El govern municipal de Badalona, en mans del PP, incompleix l’obligació que per normativa tenen els municipis com Badalona de prestar el Servei de d’Atenció Integral LGBTI (SAI). El mateix partit d’Albiol s’ha posicionat molt durament a nivell de tot l’Estat espanyol contra l’anomenada Llei Trans. També recentment el govern d’Albiol va prohibir un acte de reivindicació i afirmació LGTBI organitzat per Tornem-hi!, pel Casal Antoni Sala i Pont, per l’organització transfeminista Bloc Violeta, i per l’entitat colomenca Entenem! Un acte que es va realitzar, malgrat la prohibició d’Albiol, en un acte de desobediència.

Guanyem Badalona vol recordar que la Diada Internacional de l’Orgull LGBTI commemora precisament uns actes, els de la Revolta de Stonewall, que van ser de desobediència i de rebel·lia davant la discriminació, i considera totalment inapropiat que el govern d’Albiol pretengui convocar un acte institucional el 28 de juny mentre alhora sosté polítiques LGBTI-fòbiques a la ciutat.