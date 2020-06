28-J

La CUP Tarragona insta al govern d’ERC i ECP a desobeir el Tribunal Suprem i penjar la bandera LGTBI el 28J

Després que el Tribunal Suprem espanyol emetès ahir una sentència establint la incomptatibilitat de banderes no oficials a l’exterior dels edificis i espais públics amb el marc constitucional i legal vigent. La Candidatura d’Unitat Popular reclama al govern de Ricomà que desobeeixi la sentència del Tribunal Suprem mantenint la bandera de la ciutat, la pancarta de “Llibertat presos polítics” i penjant la bandera LGTBI el proper 28 de juny, com ja van fer el 17M.

Les anticapitalistes consideren que la sentència del Suprem “és un despropòsit que té com a objectiu el monopoli de l’espai públic per part de la ideologia dominant”, afirma Laia Estrada. La cupaire planteja que “davant aquesta la sentència el que cal és una onada de desobediència per part de tots els municipis que vulguin defensar la llibertat d’expressió, ja sigui penjant la bandera irisada (LGTBI) com mantenint les pancartes demanant la llibertat dels presos i preses polítiques, com l’estelada”.

A més, la sentència és tan absurda que, segons l’Associació Catalana de Vexil·lologia, la bandera de Tarragona tampoc no podria onejar perquè, com és el cas d’altres banderes municipals, “no són oficials segons el propi reglament de símbols de Generalitat”.

Finalment, la CUP torna a insistir al govern d’ERC i ECP en la retirada de les banderes espanyoles de la plaça Imperial Tàrraco, la plaça de la UNESCO i la del Palau de Congressos ja que, tal com recorda Eva Miguel “no hi ha cap document ni explicació política que motivi la seva presència en aquests espais”.