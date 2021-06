DIA ALLIBERAMENT LGTBIQ+

La CUP denuncia les violències estructurals LGTBIfòbiques i exigeix mesures urgents per erradicar-les

Per 45è any consecutiu, la CUP surt als carrers dels Països Catalans amb motiu del 28 de juny, diada per a l'alliberament sexual i de gènere. Una jornada que, segons defensen els anticapitalistes, segueix sent necessària a causa de les discriminacions diàries que pateixen encara avui les persones del col·lectiu LGTB. "És urgent donar resposta a totes les violències que pateixen i ho farem de la mà del conjunt de la classe treballadora", subratlla el diputat de la CUPGuanyem, Xavier Pellicer. Des de la Glorieta de la transsexual Sònia Rescalvo, al parc de la Ciutadella de Barcelona, la CUP ha visibilitzat les condicions adverses a les quals s'enfronten les persones del col·lectiu, tant en l'àmbit laboral, com en el de l'habitatge, però també en racisme i colonialisme. En aquest sentit, el partit a segura que hi ha més desocupació, salaris més baixos i un constant assetjament LGBT-fòbic en l'àmbit laboral, on el 70% de les persones que pertanyen al col·lectiu, oculten la seva orientació sexual. Els desnonaments i la dificultat per emancipar-se són dues altres de les discriminacions que augmenten quan es tracta de persones LGTB, que tal com subratlla la CUP, sovint es veuen obligades a conviure en entorns que no respecten la seva identitat ni el gènere. Per tot això, la CUP exigeix: L’accés universal a la salut tot incloent el trànsit, l’avortament i l’atenció a les ITS i reconèixer l’autodeterminació de gènere.

Aconseguir l’aplicació efectiva de la legislació contra l’LGBT-fòbia de les empreses i cossos repressius.

Garantir els drets bàsics d’habitatge, mitjançant l’aturada immediata dels desnonaments, l’expropiació de pisos buits de grans tenidors i la creació d’un parc públic de lloguer social.

Una renda bàsica universal per facilitar la independència econòmica i combatre l’exclusió de les persones LGTBI i garantir una feina digna, amb la derogació de les reformes laborals i la reducció de la jornada a 30h setmanals. Finalment, els cupaires han animat al col·lectiu a lluitar juntes per fer una societat més justa i construir uns Països Catalans socialistes, feministes i lliures d’LGBT-fòbia: “el nostre futur sense explotació ni opressió. Perquè ho volem tot, perquè hi ha una altra manera de viure!”.

Un centenar d'agressions aquest 2021

En l'acte de la CUP també hi ha participat Àngel Camacho, de la Crida LGBTI, que ha recordat que les persones del col·lectiu tenen menys possibilitat de trobar feina, una discriminació que en el cas de les persones trans, s'enfila fins al 80%. Ha afegit que, avui dia, set de cada deu persones, no surt de l'armari en el seu àmbit laboral perquè pateixen discriminació: "el reclam que fem és el mateix que el de la classe treballadora: llibertats, drets i vides dignes". Quelcom, diu, que no es garanteix des de l'Estat Espanyol ni des d'Europa.

Adriana Roca, portaveu d'Arran, ha incidit en com les persones LGTB han patit una onada d'agressions homòfobes durant el desconfinament. S'ha centrat en els més joves i els problemes de salut mental que han incrementat en el confinament, "ens hem vist abocades a passar el confinament havent de tornar a l'armari o patint una violència directa".

Finalment, el Jordi Barbero, militant de la CUP i la crida LGTBI, que ha recordat les més de

3.000 persones represaliades per l'Estat Espanyol: "ens trobem en un moment de repressió on s'està intentant tancar per dalt allò que es va obrir per baix".

Segons l'Observatori contra l'homofòbia, en aquests sis mesos que portem de 2021 s'han conegut un centenar d'incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya, quasi 900 des de l'any 2014 quan es va aprovar la Llei 11/2014 per garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals o per erradicar l'homofòbia, bifòbia i la transfòbia. Una llei que tot i ser pionera al món per establir sancions per discriminacions o violència, no està aconseguint aturar agressions, insults o discriminacions contra les persones LGTBI.