Repressió

Avança la denúncia d’una manifestant antimonàrquica ferida pels Mossos d’Esquadra

El Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Barcelona ha acordat admetre la denúncia d’una veïna de l’Eixample que el passat 25 de febrer va ser agredida per agents de la policia autonòmica. Havent quedat estesa a terra, immòbil, va ser traslladada pel Servei d’Emergències Mèdiques al CUAP de Pere Camps i d’allà, d’urgències, a l’Hospital de Sant Pau. Amb el resultat de fractura a la tíbia amb altres afectacions, va haver de ser intervinguda quirúrgicament el dia 1 de març. No va obtenir l’alta fins al dia 5 i ha hagut de seguir sessions de rehabilitació.

Els fets concrets van tenir lloc durant la mobilització de rebuig a la visita del rei espanyol, quan aquest assistia a un sopar de gala en el marc del Mobile World Congress. Els cos del Mossos d’Esquadra protegia l’esdeveniment per impedir que cap crítica arribés al monarca fent barrera al Palau de la Música però també realitzant càrregues i encerclaments de manifestants centenars de metres de distància. En un d’aquests dispositius, empenyent sense sentit un grup de gent contra la paret, va resultar ferida la qui ara denuncia els mossos. Ella, el seu marit i altres amics baixaven per Via Laietana en direcció contrària al Palau de la Música i van rebre de valent l’esclat de ràbia dels agents encaputxats.

Al fet, ja conegut, de l’excés de zel amb què els membres de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra carreguen contra manifestants independentistes, cal destacar l’acceptació de la denúncia, doncs no és fàcil que la justícia espanyola hagi d’admetre el que de manera ordinària arxiva sistemàticament.

La denúncia ha estat sustentada amb imatges i testificals sorgides per la crida que Alerta Solidària va fer per les xarxes socials demanant la implicació de la ciutadania. Es disposa, aquesta vegada, de gravacions on es veu l’agressió i també de números d’identificació policials.