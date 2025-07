Suspès un concert d'una banda militar al Castell de Calonge per una protesta independentista i la pluja

Els manifestants han entrat al pati del castell on s'havia de realitzar el concert i han desplegat estelades i pancartes tot cridant lemes com “Fora les Forces d'Ocupació” i fent sonar xiulets

Calonge (Baix Empordà), 6 de juliol de 2025 — Un acte previst aquest diumenge a la tarda al Castell de Calonge ha quedat suspès a última hora com a resultat d'una protesta independentista i de les condicions meteorològiques adverses. El concert, que havia de tenir lloc a les 20h al pati d’armes del castell, comptava amb la participació de la Unidad de Música de la Inspección General del Ejército de Barcelona, sota la direcció del Tinent Director Músic D. Juan Bautista Tortosa Lara i estava organitzat per l'ajuntament de Calonge (del partit independentista Junts)

Al voltant de les 19h una cinquantena de persones s'han concentrat davant del castell per mostrar el seu rebuig a l’actuació d’una formació militar en un espai públic i simbòlic com és el castell. La convocatòria s’havia difós a través de diversos grups de WhatsApp i xarxes socials els dies previs. Entre els manifestants hi havia membres destacats del moviment independentista, com Josep Cruanyes i Toni Strubell, representants del Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), que han expressat el seu desacord amb la presència de l’exèrcit espanyol a actes culturals i institucionals a Catalunya.

Els manifestants han entrat al pati del castell on s'havia de realitzar el concert i han desplegat estelades i pancartes tot cridant lemes com “Fora les Forces d'Ocupació” i fent sonar xiulets. L’acte ha transcorregut de forma pacífica, tot i que amb una considerable presència policial (policia de paisà, antiavalots dels mossos i policia municipal de Calonge) que un cop havien entrat els manifestants al pati del castell no hi deixava accedir a la gent que no tenia l'entrada del concert.

La protesta ha coincidit amb una intensa pluja que ha caigut sobre Calonge durant gran part de la tarda, fet que ha dificultat el desenvolupament de l’acte de protesta (i el muntatge de l'equip de so del concert). Finalment, l'organització ha decidit suspendre el concert de manera oficial.

Fonts municipals han declinat fer declaracions sobre la cancel·lació, mentre que diversos mebres del col·lectiu convocant s’ha valorat la suspensió com una “victòria simbòlica” davant la que consideren una “normalització inacceptable de la presència militar espanyola en actes públics a Catalunya”.

Cap a les 20.30 els militars espanyols han carregat els instruments a una furgoneta de l'exèrcit de terra. No s'ha anunciat cap nova data per a la reprogramació del concert.