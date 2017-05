Moviment veïnal

Concentració a Via Laietana de Barcelona per reclamar habitatge públic de lloguer i comerç protegit

Col·lectius i organitzacions veïnals de Ciutat Vella de Barcelona Concentració a Via Laietana de Barcelona per reclamar habitatge públic de lloguer i comerç protegit han reclamat públicament a l’Ajuntament de Barcelona que destini l’edifici de titularitat municipal situat a la via Laietana 8-10 a augmentar el parc públic d’habitatge de lloguer del districte. D’acord amb els plànols i la documentació que hem pogut estudiar, l’immoble, amb una superfície útil de més de 18.000 metres quadrats i concebut a principis del segle XX com a edifici residencial, té una morfologia regular i diàfana que li permet acollir amb comoditat més de 160 habitatges i un nombre considerable de petits comerços.

Argumenten que "La voracitat de la indústria turística i del mercat immobiliari està provocant a Ciutat Vella una sagnia irreversible i sense precedents, que expulsa el veïnat i els comerciants dels seus barris com en cap altre districte de Barcelona. Les administracions públiques, i molt especialment l'Ajuntament de Barcelona, no poden romandre impassibles davant d’aquest barricidi. Estem convençuts que l’estratègia estructural per fer-li front passa per dotar Ciutat Vella -i cada un dels districtes- d’un parc públic d’habitatge de llogueren règims diversos i de petit comerç de protecció oficial comparable als estàndards europeus (el què significaria passar del 1% actual a prop del 25% del parc total)."

Conscients que l’adquisició de sòl als teixits urbans consolidats s’encarirà a mesura que avanci el procésgentrificador, instem el consistori a adoptar les mesures pertinents amb celeritat. Exigeixen que mobilitzi els sòls disponibles que ja són de titularitat pública per a usos residencials i comercials que facin front a aquesta emergència. És el cas de l’immoble de la via Laietana 8-10, especialment rellevant atesa l’extrema necessitat d’habitatge assequible i l'escassedat de sòl disponible a Ciutat Vella.