moviment veïnal

La Xarxa veïnal de Raval denuncia l'ampliació del Macba

Veïns de Raval duran a terme aquest diumenge 6 de juny a les 12h un acte de protesta en què dibuixaran al terra de la plaça els 908 metres quadrats que perdran els veïns si es construeix un nou edifici en aquest emplaçament.

La Xarxa Veïnal de Raval denuncia que l'ampliació del Macba a la plaça dels Àngels suposa una pèrdua de 908 metres quadrats d'espai lliure, en un barri molt dens i molt necessitat d'espais verds i d'equipaments per als veïns. El Raval no necessita acollir més infraestructures per a la ciutat, a la qual ja serveix generosament, sinó donar resposta a l'escassetat d'equipaments per a les persones que viuen al barri.

També demanem explicacions als gestors públics per la cessió al Macba dels edificis històrics de la Capella dels Àngels i al Convent dels Àngels per a un ús privatiu.

Recordem que el projecte d'ampliació del Macba està a prop de tres escoles i del futur Centre d'Atenció Primària (CAP) de Raval Nord i, tanmateix, en les bases del concurs d'ampliació del museu no hi ha cap referència a la plaça dels Àngels com a espai d'ús veïnal.