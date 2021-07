Solidaritat

Concentració a Barcelona en suport a Cuba

La Plataforma de Solidaritat amb Cuba "Defensem Cuba" ha fet una crida a el poble de Catalunya perquè mostri el seu rebuig al criminal bloqueig dels Estats Units a Cuba, tal com s'ha fet en mocions en Ajuntaments com Girona, Cerdanyola, etc i com va fer la comunitat internacional a l'ONU el passat 23 de juny. Una crida també a la solidaritat amb Cuba perquè cessin les ingerències i pugui escollir el model de societat que cregui convenient.

Cuba viu una campanya permanent d'assetjament i enderrocament, per part dels Estats Units contra la seva sobirania i independència. És el bloqueig econòmic, comercial i financer, condemnat de forma aclaparadora per les Nacions Unides, i, que ja dura més de seixanta anys, que afecta greument el poble cubà i a el normal desenvolupament d'un país petit, amb recursos molt limitats.

La desestabilització de el país es promou i finança des dels Estats Units, amb milions de dòlars dedicats a promoure la dissidència interna, dirigir-la, organitzar-la i usar-la per tal d'enderrocar el Govern de la República i posar fi a la Revolució, com a pas previ a la liquidació i submissió de la nació cubana, mostrant així les seves ambicions annexionistes.

A Cuba, la crisi econòmica, condicionada pel bloqueig i l'aparició de la pandèmia de COVID han fet mes difícil les condicions de vida de la població. Malgrat aquesta situació, Cuba enfronta la pandèmia amb números molt més favorables que la majoria de països rics i ha estat capaç de desenvolupar cinc candidats vacunals contra la COVID, una gran fita de la ciència cubana i també augmentar la cooperació internacional a l'enviar les 52 brigades Mèdiques Cubanes Henry Reeve a 40 països a enfrontar la COVID de forma solidària.

Cuba no està sola, són més de 2.000 les associacions de solidaritat a tot el món, així com centenars d'associacions de cubans i cubanes residents a l'exterior, que exigeixen el respecte a la seva sobirania i independència.