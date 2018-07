La CUP, juntament amb ERC i EUiA, formarà part de la delegació catalana a la XXIV Trobada del Foro São Paolo, que enguany tindrà lloc L’Havana, Cuba, entre el 15 i 17 de juliol. La delegació catalana se suma a les més de 300 persones representants de forces polítiques d’esquerres de diferents països llatinoamericans, però també d’altres regions del món.

Com a representant de la CUP hi assistirà el diputat Carles Riera, amb l’objectiu d’agendar reunions bilaterals amb diferents partits polítics per tal d’estrènyer les relacions amb l’Amèrica Llatina. A més, durant els espais de decisió política, la CUP, conjuntament amb ERC i EUiA, presentarà una moció de suport a l’exercici de drets i llibertats a Catalunya i a l’Estat espanyol. La voluntat de la delegació, més enllà d’aprovar la moció, és aconseguir acords amb els principals actors polítics per tal d’enviar observadors internacionals durant els judicis pel procés d’autodeterminació al Tribunal Suprem, i conèixer de primera mà la situació política.

El Foro de São Paulo és una trobada de partits i grups d’esquerra llatinoamericans, fundat per Fidel Castro i pel Partit dels Treballadors del Brasil l’any 1990, amb l’objectiu de reunir esforços per debatre sobre l’escenari després de la caiguda del Mur de Berlín i les conseqüències a Amèrica Llatina i al Carib.