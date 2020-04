Covid-19

La CUP demana una nova brigada de metges cubans per a Catalunya

La CUP Crida Constituent va sol·licitar ahir al Departament de Salut que s’acceleri la petició d’un equip mèdic especialitzat com els que ja treballen a Itàlia i Andorra, a la República de Cuba. Davant el context de greu emergència sanitària provocada per la Covid19 i el col·lapse de les necessitats de personal mèdic al sistema de salut català, els anticapitalistes consideren que s’han de buscar alternatives, ràpides, segures i eficients.

En aquest sentit, la formació ha suggerit al Departament de Salut la possibilitat que l’equip mèdic cubà que en aquests moments es troba a Andorra i que està format per 39 persones (12 doctors, 26 infermers i un especialista en logística, UCI i ventilació mecànica), pugui compartir activitats amb els centres sanitaris més propers, com podrien ser els hospitals de la Seu d’Urgell, Puigcerdà o Berga, per exemple. A banda, s’ha traslladat la necessitat de sol·licitar una brigada mèdica que pugui donar resposta a la resta del territori català o allà on més es requereixi.

L’organització política ha recordat que la comunitat científica internacional reconeix en el sistema sanitari cubà un gran nivell tècnic i èxit social. Alhora, que la República de Cuba, guiada pel principi de la solidaritat en la salut, porta més de 50 anys realitzant missions sanitàries arreu del món. Fruït d’aquesta realitat, ja són més de 40 els països que han demanant col·laboració cubana per fer front a la lluita contra la pandèmia.

Precisament per això, la CUP-CC no entendria que un cop feta la petició des del Departament de Salut a les màximes autoritats cubanes, el Govern de l’Estat es negués a realitzar un reconeixement temporal de les titulacions de les treballadores cubanes per poder prestar serveis sanitaris en el sistema públic de salut.

Els anticapitalistes esperen comptar ben aviat amb un equip sanitari cubà treballant a Catalunya i volen traslladar el màxim reconeixement a la solidaritat internacionalista cubana i als 593 professionals sanitaris de les 14 Brigades Henry Reeve, que estan col·laborant en la lluita contra la Covid19 arreu del món.

També remarquen que la solidaritat en forma de brigades mèdiques és possible gràcies a un sistema sanitari, de recerca mèdica i d’indústria farmacèutica, 100% públics i gratuït, malgrat les limitacions que els imposa el bloqueig que la illa pateix des de fa dècades.