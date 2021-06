Cuba: vacunes, solidaritat i bloqueig

Mentre a casa nostra el 23 de juny estarem menjant coca i bevent cava gaudint de la revetlla de Sant Joan, a la seu de les Nacions Unides s’estarà fent una votació vital per al poble de Cuba.

Serà la 29 vegada que es porta a l’Assemblea General la resolució sobre la necessitat de l’eliminació del bloqueig econòmic, comercial i financer que els Estats Units d’Amèrica van imposar a Cuba el 3 de febrer de l’any 1962.

El bloqueig a Cuba imposat pels Estats Units d'Amèrica (EUA) el país més poderós del planeta contra una petita illa d’11 milions d’habitants, ha estat el més llarg i dur de la història contra un poble, amb un objectiu molt clar com és l’asfíxia econòmica del país i fer que, per fam i misèria, la població rebutgés la Revolució de 1959, cosa que no han aconseguit després de quasi seixanta anys.

L’il·legal bloqueig contra Cuba que practiquen els Estats Units a més és inhumà i genocida –va contra tot un poble amb la intenció de causar mal per motius polítics- i és contrari al dret internacional, perquè els EUA l’apliquen fora del seu territori.

Com deia, des de fa vint-i-nou anys es van aprovant per l’Assemblea General de les Nacions Unides resolucions per posar fi al bloqueig, amb només dos o tres vots en contra –EUA, Israel, i l’any passat Brasil–, però els EUA violen sistemàticament aquesta resolució. Bé, com totes les que van en contra dels seus interessos econòmics i geopolítics.

Durant l'any 2020, amb els moments tan durs que s’han viscut a causa de la pandèmia de la Covid-19, l’administració Trump va acabar el seu mandat amb 242 noves mesures d’enduriment del bloqueig i el més terrible és que per ara el president Biden no ha manifestat cap voluntat de tirar enrere aquestes polítiques genocides.

Brigades mèdiques cubanes

Malgrat això, i amb una crisi econòmica interna duríssima, Cuba ha continuat amb la seva tasca solidària de salut per molts indrets del món, amb la “Brigada Mèdica Henry Reeve” conformada per 53 brigades de treball amb professionals de la salut, que han estat a 39 països de tots els continents i han atès més de 900 mil pacients afectats per la Covid-19. A Europa han estat presents a Itàlia i Andorra. Aquesta tasca, remunerada al primer món i de cooperació amb els països del sud, ha fet que molts professors, intel·lectuals, polítics i premis Nobel proposin a la “Brigada Mèdica Henry Reeve” com a Premi Nobel de la Pau del 2021.

Això ho pot i vol fer aquest petit país perquè té un sistema de salut que, a més de gratuït i universal, dona una vital importància a la formació de professionals de la salut, sent el país amb més metges per càpita del món.

Malgrat totes les mancances econòmiques, el sistema de garanties socials i de salut cubà ha permès que, mentre a Espanya morien 61 persones per cada 100.000 habitants, i a Suècia 56, a Cuba ho feien 0,8 persones i si comparem els afectats per la pandèmia per 100.000 habitants, per a Espanya han estat 777, 837 a Suècia i 30 a Cuba. Com son possibles aquestes xifres?.... Què potser influeix el concepte de comunitat dels cubans i la responsabilitat social de la població en referència als interessos comuns enfront dels individuals?. Segur. Evidentment també els tests generalitzats i les visites casa a casa de personal sanitari i estudiants de la salut per detectar malalts, l’aïllament dels positius i persones de l’entorn a cases de repòs, hotels o similars amb caràcter gratuït, i on se’ls dispensa Interferon, una medicació cubana que ataca les infeccions virals i va donar molts bons resultats a la Xina al primer moment de la Covid-19.

Vacunes cubanes

També Cuba es va posar les piles des del primer moment en la cerca de solucions a la pandèmia, i quina millor manera que treballar en una solució vacunal, donada la gran experiència en biotecnologia dels seus especialistes, amb vacunes creades íntegrament a Cuba com la darrera contra el càncer de pulmó elaborada al conglomerat d’empreses estatals BioCubaFarma.

Gràcies al sistema de salut i d’investigació estatal, va ser que Cuba va entrar a formar part del grup de 6 països del món amb la Xina, Rússia, els EUA, Regne Unit i Alemanya, que han aconseguit en temps rècord elaborar vacunes efectives contra la covid. Fins ara Cuba ha elaborat 5 candidats vacunals, i les han batejat amb noms amb fort contingut nacional, perquè ningú no dubti de la seva línia estratègica com a país: SOBERANA UNO, DOS y PLUS, ABDALÀ I MAMBISA.

La gran diferència de les vacunes cubanes, a més de les tècniques, és que les cubanes son públiques i no de laboratoris privats i estaran disponibles per a tots els països pobres del món. Ja disposen de 150 milions de dosis per vacunar a la seva població i les sobrants les distribuiran a països com Bolívia, Vietnam, Iran, Veneçuela, etc.

Però com dèiem al començament, Cuba segueix bloquejada pels EUA i no disposa dels materials sanitaris necessaris per aplicar amb facilitat les seves polítiques en salut. Al començament de la Covid a Cuba li van mancar respiradors i Suïssa, per exemple, li va negar la venda d'aquests aparells sanitaris a causa del bloqueig, i mil casos més. Per això ha sorgit un moviment internacional de solidaritat amb l'Illa per tal d’aconseguir part dels 25 milions de xeringues que necessita Cuba per vacunar a la seva població (tres dosis per persona).

I en això estem també a Badalona. El Casal d’amistat amb Cuba de la nostra ciutat es va sumar a la campanya de recollida de fons “Els Bloquejos maten, la teva solidaritat dona Vida” Per sant Jordi es va instal·lar una paradeta per difondre la campanya i demanant que es fes un ingrés al compte de SODEPAZ, entitat que centralitza en l'àmbit de l’estat espanyol els fons i envia posteriorment a MEDICUBA Suïssa, ONG que enviarà els diners i comprarà les xeringues a la Xina que alhora, les enviaran per vaixell a Cuba. Podem dir que diverses entitats i partits polítics han col·laborat amb aportacions econòmiques i també ho han fet moltes ciutadanes i ciutadans. Si algú de vosaltres no ho heu fet encara, sou a temps, podeu ingressar a: SODEPAZ, concepte: Jeringuillas. Compte: IBAN ES42 1550 0001 2900 0350 9221