MEMÒRIA HISTÒRICA INDEPENDENTISTA

8 anys de la mort de Toni Lecha

La matinada del 19 de juny de 2013 va morir el militant independentista Toni Lecha, als 70 anys. Les seves restes van ser vetllades al tanatori d’Horta (Barcelona) on hi hagué l'acte de comiat al qual assistiren unes 300 persones. El mateix dia de la seva mort diversos companys i amics (a més a més d’organitzacions polítiques) varen escriure textos de condol on es recordava la seva tasca política i les seves qualitats humanes.

Toni Lecha va néixer a Châteauneuf- sur-Loire (França) el 14 de febrer de 1943. Fou el primer de dos germans – un nen i una nena- d’una família humil de refugiats republicans. La mare d'Antoni Lecha era Justa Berges, mestressa de casa, originària de Castillazuelo (Osca) i el pare era Narcís Lecha, mestre, originari de Girona. Antoni Lecha i la seva família van tornar a Catalunya el 1948, els seus pares i la seva germana van anar a viure a Barcelona i ell es va quedar a viure a Girona amb les seves ties i el seu avi patern a la casa de la família del carrer de la Creu. A Girona va estudiar als Germans de les Escoles Cristianes (la Salle) dels sis als vuit anys. Després va anar a viure amb els seus pares i germana a Barcelona, primer al barri de Gràcia i després al de Sant Andreu on s'aficiona a l’excursionisme i es fa soci de l’Agrupació Excursionista Muntanya. A finals dels anys '50 va fer l’ingrés del batxillerat i té les seves primeres experiències socials i polítiques.

Als anys '60 fa els estudis d'enginyeria on és membre destacat del sindicat democràtic d'estudiants i participa a la "caputxinada", en aquells anys quan està fent el servei militar és detingut per la seva militància al PSUC. Es va casar amb Montserrat Benet, amb la qual tingué dos fills, Pere i Maria Lecha Benet i la família va anar a viure al barri del Carmel on Antoni Lecha s'involucra en les lluites veïnals arribant a ser el president de l'associació de veïns del barri. A finals de la dècada dels anys setanta Antoni Lecha treballà de a l’empresa de construcció Cimentaciones Técnicas i comença la seva militància independentista, primer a Nacionalistes d'Esquerra i després a l'MDT i a la CUP, organitzacions on per a les quals va treballar de manera incansable, assistint a múltiples reunions, manifestacions i actes, desplaçant-se arreu del país quan ho requeria. Un cop jubilat Antoni Lecha va tornar a viure a Girona, on va establir importants vincles amb les noves generacions d'independentistes, tot i que també residia a Barcelona.