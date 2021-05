Guanyem vol que Girona situï la salut mental com a prioritat del mandat

o La formació organitzarà una taula rodona on un grup de joves explicaran les seves experiències personals

Guanyem Girona creu que la salut mental ha de ser una de les principals prioritats dels propers anys. El principal partit a l’oposició assenyala que s’està fent evident un “deteriorament” de la salut mental de la ciutadania i que per això és necessari “dedicar-hi els recursos necessaris per aturar-ho”. “Frenar l’empitjorament de la salut mental de les veïnes i veïns és el gran repte de la postpandèmia juntament amb la recuperació econòmica”, ha assegurat la regidora Cristina Andreu. Des de Guanyem han posat l’accent en la desigualtat a l’hora d’accedir als recursos psicosanitaris: “els trastorns mentals postpandèmia van íntimament lligats a determinants socials vinculats a les condicions de vida”. L’últim estudi del CIS indicava que sis de cada deu persones a l’Estat pateixen símptomes de depressió o ansietat, una dada que s’accentua entre la classe treballadora. Per a Guanyem això demostra “la gran quantitat de carències que té actualment el sistema públic per a un acompanyament integral, preventiu i efectiu dels trastorns mentals” i subratlla la necessitat de reforçar-lo.

D’aquesta manera, el principal partit a l’oposició al consistori gironí presentarà una moció al proper ple del 10 de maig amb l’objectiu “de capgirar la manera com enfoquem la salut mental a la nostra ciutat i entomar el repte amb la gravetat que mereix”. El pla que proposa Guanyem inclou propostes com el desenvolupament d’un pla de formació comunitària adreçat a professionals dels serveis públics per dotar-los de les eines per saber identificar i acompanyar la salut mental o incloure un psicòleg al Servei Municipal per a la Prevenció de la Salut.

Tot i això, la moció de Guanyem destaca la importància de la cooperació entre els diversos nivells administratius i insta a la Generalitat a incrementar els recursos per atendre la salut mental i a integrar dins la pròpia xarxa de Salut al Centre Jove de Salut per consolidar-ne el servei.

La proposta arriba després d’un seguit de dades que per a Guanyem demostren que el que s’està fent és “insuficient”. La pandèmia també ha comportat un augment del consum de psicofàrmacs en un 4,1% en l’últim any. Per a Guanyem això és indicatiu de la manca de recursos del sistema sanitari, que compta amb només 10 psicòlegs i psiquiatres per cada 10.000 habitants, mentre que la mitjana europea és de 18. Un altre aspecte preocupant és l’augment de les malalties relacionades amb els trastorns alimentaris: l’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia ha advertit que en un any han triplicat les consultes que han rebut.

Finalment, Guanyem ha recordat que Girona és l’única ciutat catalana de més de 100.000 habitants que continua sense un pressupost adaptat a la situació de la pandèmia. Andreu ha insistit en que el govern de JxCat i ERC “no està fent els deures”. “Els problemes de les gironines i gironins ja no són els mateixos d’abans de la pandèmia: són més i més greus”, ha apuntat la regidora de Guanyem, per després afegir que “l’obligació del govern de la ciutat és fer una diagnosi a nivell de ciutat acurada i aportar solucions”. “Això només es pot fer amb un pressupost”, ha reblat.

Experiències personals entre els joves

Un dels col·lectius més afectats pels efectes negatius de la pandèmia són els joves. Per aquest motiu el proper dimecres 12 de maig a les 19h Guanyem Girona organitzarà una taula rodona on un grup de joves explicaran en primera persona els trastorns mentals que han patit i la resposta social i des de l’administració que s’han trobat. L’angoixa per complir amb les expectatives acadèmiques i laborals, la pressió de la imatge o la desaparició dels vincles comunitaris són alguns dels temes que es tractaran. Es podrà atendre a l’acte a la Casa de Cultura o es podrà seguir en directe a través de l’Instagram de Guanyem Girona.