Antifeixisme

Més d'un miler de persones clamen contra la reacció i el feixisme als carrers de Badalona

A les 18:30, a la Plaça Pompeu Fabra de Badalona, s'han agrupat les columnes provinents de diferents punts del territori com Lleida, Girona, Tarragona, el Baix Llobregat, o el Maresme, entre altres, i que han sortit des d'una trentena de municipis. Des d'aquest punt s’ha iniciat la manifestació on els més de mil manifestants han avançat fins a arribar a l'amfiteatre del Parc Gran del Sol. Durant el recorregut s'han desplegat diferents pancartes i realitzat diverses pintades.

A l’arribada de les columnes algunes han sigut retingudes per unitats d’ordre públic de mossos d’esquadra que han escorcollat als manifestats. Al llarg del recorregut un gran dispositiu d’antidisturbis ha barrat el pas a la manifestació, que finalment, però, ha pogut arribar al seu destí.

En arribar al punt final de la manifestació, la portaveu de l'OJS, Judith González, ha cridat a plantar cara a l'auge reaccionari que, a més, consideren que arrossega cap a les seves coordenades el conjunt dels partits polítics professionals, des de la dreta a l'esquerra. Davant d'aquest fet plantegen "construir una força que bloquegi la sortida reaccionària a la crisi, oposant-hi una sortida revolucionària. Perquè l'única alternativa a la crisi capitalista és el socialisme".

En el seu discurs, la portaveu de l’OJS ha començat recordant morts que s’han produït aquestes dues últimes setmanes: des de la massacre d’una família a Gaza fins a la mort de 7 dones ofegades quan migraven a les Canàries, passant per l’agressió a una dona i l’assassinat del seu fillastre a mans del marit d’ella a Senmenat i l’atac a 2 persones sense llar a Barcelona. “Aquests fets, aparentment deslligats entre ells, troben el seu fonament en l'ordre social capitalista. Que ens condemna a l'explotació, la misèria, la competència i l’opressió”, ha reblat la portaveu.

Judith González ha exposat que “a l'auge reaccionari que s'escampa des de Ripoll a Girona, des de Barcelona a Badalona, només hi podem oposar de forma efectiva la lluita de classes”. I en aquest sentit, l’OJS defensa la importància del jovent organitzat “a primera línia” per combatre la reacció i el feixisme, així com la necessitat de trencar amb les falses solucions que venen des de l’esquerra parlamentària. “És imperatiu que des d'avui trenquem de forma absoluta i sense dubtar-ho amb tota l'esquerra reformista, que és també responsable de l'empitjorament de les nostres condicions de vida”, i ha etzibat “que amb la mentida feta programa i la seva incoherència diària, han obert les portes de bat a bat a l'extrema dreta perquè es presenti com a l'alternativa als partits tradicionals”.

La manifestació culmina el segon curs polític de l'OJS. Aquesta organització va presentar-se el setembre del 2023 agrupant sectors precedents principalment d'Arran i el SEPC, però també del sindicalisme d'habitatge i laboral, el moviment feminista, lgtbi i l'antirracista.