Manifest unitari en defensa de l'educació pública, democràtica i en català, i de rebuig a l'acord de pressupostots Pp-Vox

i fa una crida a tots els centres a adherir-se per expressar el rebuig a les mesures pactades per PP-Vox

Igualment animam els docents de tots els centres a fer una lectura pública del manifest, en el qual s’expressa la voluntat d'oferir resistència i de boicotejar l'aplicació de les mesures pactades

Què he de fer?

–Fer-nos arribar al més aviat possible l'adhesió de la vostra assemblea de centre al manifest, indicant-hi centre i municipi. S’anirà publicant el mapa actualitzat.

–Organitzar dimecres dia 11 la lectura del manifest al centre, de la forma més creativa, participativa i reivindicativa possible.

–Fer-vos una foto i enviar-la a assembleadocentsib@gmail.com

MANIFEST UNITARI EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA, DEMOCRÀTICA, TOLERANT I EN CATALÀ, i DE REBUIG A L’ACORD DE PRESSUPOSTS PP-VOX

Avui, els i les docents alçam la veu per dir 'prou'!

Davant l’acord entre el Partit Popular i VOX, que representa un retrocés social i educatiu gravíssim, volem expressar el nostre rebuig més contundent a unes polítiques que menyspreen l’educació pública, que ataquen l’ensenyament en llengua catalana -garantia de cohesió social i d’igualtat d’oportunitats-, i que posen en risc els valors en els quals educam: la tolerància, la solidaritat, els drets humans i la igualtat entre les persones.

Aquest acord no dona resposta als problemes reals dels centres educatius, sinó que els agreuja i instrumentalitza. Les mesures pactades

- Destil·len xenofòbia i no tenen altre objectiu que reforçar les seves campanyes d’odi contra les persones migrants, i contra el col·lectiu més vulnerabilitzat: els menors no acompanyats. Aquests infants són els nostres alumnes i no permetem que els criminalitzin.

- Volen destruir un dels eixos vertebradors de la societat i instrument indispensable d’inclusió i de cohesió social: l’ensenyament en llengua catalana. No permetem que el seu sectarisme enfonsi la igualtat d’oportunitats entre l’alumnat, vengui d’on vengui.

- Alimenten el negacionisme climàtic, en desafiar el pensament crític i el rigor científic que volem ensenyar.

- Atempten contra els valors i la memòria democràtica, en voler esborrar els crims d’un temps passat, que sembla que enyoren.

Davant això, és la nostra responsabilitat boicotejar els seus efectes i fer que aquests acords siguin paper banyat en arribar als centres.

Així com també és tasca nostra reclamar

- Una escola inclusiva, democràtica, crítica i que promogui el bé comú.

- Una educació pública i de qualitat, amb recursos suficients i amb unes condicions laborals que deixin de propiciar la fuita de docents.

- El respecte absolut per la llengua catalana, com a eix vertebrador de la nostra identitat i com a eina de cohesió social.

Davant els intents d’imposició i de censura, davant les retallades i les amenaces, respondrem amb fermesa i dignitat. Perquè l’educació no és un privilegi, és un dret. I no deixarem que ens el prenguin. Ni un pas enrere!.