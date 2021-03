LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem Girona oferirà la primera exposició fotogràfica sobre Girona i la pandèmia

· L’exposició es podrà veure a la Carbonera del 8 al 12 i del 15 al 18 d’abril i seguidament farà parada per alguns centres cívics de Girona

Fa tot just un any ens van tancar a casa per l'arribada de la Covid19. Ara Guanyem Girona portarà a Girona la primera exposició fotogràfica sobre la pandèmia i la ciutat. La mostra inclourà vint imatges del fotògraf Joan Aureli Martí Boigues sota el títol "L'any més intens de les nostres vides" i es podrà veure a la sala la Carbonera (Pujada de Sant Feliu, 2) del Museu d'Història del 8 al 11 d'abril i del 15 al 18 d'abril. Els dijous i divendres l'horari serà de tardes: de 16 a 19h, mentre que el dissabte i diumenge s'obrirà matí i tarda: d'11 a 14h i de 16 a 19h.

La tria fotogràfica és "un recorregut pels diversos episodis i estats d'ànim" que han tingut les gironines i gironins en l'últim any: la Girona buida, la pressió hospitalària, el confinament, la nova normalitat o les reivindicacions socials es succeeixen per rememorar aquest 2020 i 2021. Joan Aureli Martí Boigues és un fotògraf nascut al País Valencià però instal·lat a Girona des fa anys i que s'ha especialitzat en immortalitzar els esdeveniments socials als carrers de la ciutat. L'exposició l'obrirà un text de l'escriptora gironina Mar Bosch.

Des de Guanyem assenyalen que l'objectiu de l'exposició és fer "un retorn a la ciutadania" i un "reconeixement a la feina de l'Aureli". "Ha estat un any molt estrany, duríssim per motius molt diversos i crèiem que Girona es mereixa tenir una exposició pròpia que permetés fer memòria", ha explicat el regidor de Guanyem Girona Xevi Montoya.

Un cop deixi la Carbonera, es preveu que "L'any més intens de les nostres vides" faci ruta pels diversos centres cívics de la ciutat.