Lluita institucional

Guanyem Girona proposa un plec de mesures per donar suport al comerç local i “deixar enrere la passivitat municipal”

Denuncien que l’aplicació ‘La Compra’ només ha tingut 73 compres en 10 mesos mentre el govern va fer 114 compres a Amazon el 2020

La reactivació econòmica i el suport al comerç local és, “sens dubte, la prioritat de la ciutat”. Així ho entén Guanyem Girona, que aquest matí ha presentat un conjunt de propostes per “deixar enrere la passivitat municipal” i donar resposta a les necessitats del comerç local, molt afectat per la crisi econòmica. L’objectiu del principal partit a l’oposició: “rellançar Girona”. Així, el regidor de Guanyem Xevi Montoya ha fet una roda de premsa per exposar que iniciatives que consideren útils per al comerç que caldria que el govern de Girona impulsés el més aviat possible. Entre d’altres, Montoya ha situat, prenent els exemples de Reus o Figueres, la creació de “bons” municipals de 10 i 20 euros subvencionats per l’Ajuntament per gastar en el comerç local. Aquests bons es poden utilitzar sempre i quan el consumidor sumi un import del mateix valor en la seva compra. A Figueres aquesta proposta, amb un cost de 300.000 euros per l’Ajuntament, ha significat gairebé una injecció d’1 milió d’euros al petit comerç de la capital empordanesa, fomentant la fidelització del consum als negocis de proximitat. “És cabdal que el consistori ofereixi incentius per reactivar l’economia més propera al ciutadà en zones concretes. Obrir locals equival a més seguretat per les veïnes i veïns, evitant la desertització comercial dels barris tal i com està passant ara mateix a alguns sectors de la nostra ciutat”, ha reblat.

Montoya, que ha lamentat que “el govern de JxCAT i ERC es mostri incapaç d’innovar en un àmbit com el comerç, que ha patit centenars de tancaments a la ciutat en els últims dotze mesos”, ha situat l’impuls d’una borsa municipal de lloguer locals com una altra proposta estratègica. El regidor ha recordat els bons resultats que ha tingut la mesura en l’àmbit d’habitatge i ha denunciat que el govern no hagi aprofitat el servei de mediació que té el Col·legi d’Advocats per afrontar la “sagnia de tancaments de comerços” a la ciutat tal i com havien proposat el mateix Col·legi i Guanyem Girona. Cal recordar que al mes de setembre, només entre La Rambla i el Carrer de la Barca hi havia 52 locals tancats.

Així mateix, el representant del principal partit de l’oposició, ha explicat que Guanyem proposa també la possibilitat d’oferir espais municipals (amb l’adquisició per part de l’Ajuntament d’alguns locals privats) perquè s’hi desenvolupin activitats econòmiques imprescindibles que tenen moltes dificultats per sobreviure en temps de pandèmia.

Per un altre costat, Montoya ha afirmat que cal replantejar les línies de subvencions actuals, algunes de les quals els establiments encara no han cobrat, i començar a treballar projectes estratègics que afavoreixin l’economia circular a l’àrea urbana i a la comarca per adequar-les al context postpandèmia. El regidor ha conclòs la seva intervenció amb un “Guanyem posarà tota la seva capacitat en idear propostes que deixin enrere la inacció del govern municipal, centrat exclusivament en el màrqueting, i facin recuperar la confiança i el treball compartit amb el comerç de la ciutat”.

El “fracàs” de ‘La Compra’

Per últim, Guanyem Girona ha fet públiques les dades d’ús de l’aplicació de mòbils de ‘La Compra’, que Madrenas va anunciar com el gran bot salvavides del comerç gironí. En 10 mesos, l’aplicatiu ha tingut només 73 compres, el que significa una compra cada quatre dies, quedant molt lluny així de les expectatives creades per part del govern gironí. Montoya ha lamentat el poc impacte que ha tingut la proposta en el comerç i ha recordat que, mentrestant, l’Ajuntament, només en el 2020, va fer 114 compres al gegant del comerç digital Amazon, esdevenint l’única capital de demarcació catalana que feia ús d’aquesta multinacional.

Manca de pressupost i taules participatives aturades

Per la seva banda, la regidora Cristina Andreu ha aprofitat la roda de premsa per recordar que la incapacitat de fer polítiques valentes en suport del comerç local té a veure també amb la decisió de Marta Madrenas de no proposar un nou pressupost per la ciutat que reculli les polítiques que necessita el comerç gironí ara mateix. Andreu ha recordat que tot i que el gener l’alcaldessa va assegurar a la premsa que treballaria perquè hi hagués pressupostos, a finals d’abril a Guanyem encara no han rebut cap esbós de pressupost. “Fa just un mes que a Guanyem vam aconseguir aprovar un Pla de Xoc de 5,8 milions en inversions. Des de llavors el govern no ens ha tornat a contactar”, ha explicat Andreu, que ha afegit que “Girona no es pot permetre un govern incapaç de moure’s per treballar els comptes més importants del mandat”.

Igualment, la representant de Guanyem ha denunciat que malgrat estem vivint la crisi econòmica més dura de l’última dècada, el govern de la ciutat ha aturat els espais de debat público-privats existents com són les taules vinculades a la promoció econòmica. “És inaudit – ha dit la regidora – que en moments com aquests el govern no estigui treballant conjuntament i de forma constant amb entitats i col·lectius de l’àmbit empresarial, laboral i econòmic”. En aquest sentit, la regidora gironina ha insistit que el govern va anunciar fa 10 mesos la creació d’una Taula de Ciutat que havia de servir per fixar les prioritats estratègiques de la ciutat i que aquesta ni tan sols s’ha arribat a convocar.