Guanyem Girona demana a JxCat i ERC que aparquin el partidisme i decideixin el futur del Trueta abans de les eleccions

Davant l’anunci que els pressupostos presentats pel Govern de la Generalitat no inclouran cap partida pel nou projecte de l’Hospital Josep Trueta, Guanyem Girona ha demanat als dos partits de govern, JxCat i ERC, que deixin de banda l’electoralisme i decideixin el futur de l’equipament abans dels nous comicis. El cap de l’oposició a l’Ajuntament de Girona, Lluc Salellas, ha recordat que el projecte fa gairebé una dècada que està aturat i ha afirmat que la conselleria de Salut ja té tota la informació necessària per prendre la decisió: “Les veïnes i veïns no poden esperar més mentre es van posant pedaços a l’edifici antic. Les properes eleccions catalanes i les lluites partidistes no poden ser una excusa per retardar una decisió que es va dir que s’anunciaria abans de l’abril i que és vital per a la ciutat i l’àrea urbana.” El partit municipalista ha remarcat el seu compromís amb “el millor Trueta possible aparcant disputes entre municipis i seguint criteris estrictament sanitaris.”

Salellas també s’ha mostrat preocupat per les desavinences internes dins del govern: “Diuen que som a les portes d’una nova crisi econòmica i la ciutat de Girona i el seu entorn tenen reptes clau per resoldre. Les desavinences entre JxCat i ERC a la Generalitat compliquen que avancem de forma decidida: ho vam veure amb el cas del tancament de les línies de P3 i ho podríem veure ara amb el Trueta.”

Finalment, el portaveu de Guanyem Girona al consistori s’ha mostrat preocupat per les possibles conseqüències de les eleccions. Per a Salellas, la investidura d’un nou govern sense que abans es prengui la decisió pot suposar “tornar a la casella de sortida” o, “el que encara seria més greu, l’eliminació del planejament del futur equipament si el nou conseller o consellera ho decidís.”