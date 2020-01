Guanyem Girona organitzarà l’acte “El millor Trueta possible” a l’auditori Josep Irla

Aquest 2020 es decidirà la ubicació final del nou hospital Josep Trueta. Abans, però, Guanyem Girona oferirà un acte obert al públic que portarà per nom “El millor Trueta possible”. L’acte se celebrarà dilluns 20 a les 19.30h a l’auditori Irla i una metgessa i una infermera de cadascun dels hospitals, Mariona Sancho i Anna Alcalá, llegiran un manifest que demana que “s’apartin les disputes entre municipis” i advoca per aconseguir “el millor hospital possible per tota la regió sanitària de Girona.” El manifest es podrà llegir i signar a guanyemgirona.cat. Prèviament la professora de Geografia de la UdG Isabel Salamaña farà una ponència on exposarà els reptes i les potencialitats del nou complex hospitalari. Finalment el cap de l’oposició i portaveu de Guanyem Girona a l’Ajuntament, Lluc Salellas, exposarà el posicionament del partit.

Paral·lelament Guanyem ha informat que des de fa més d’un mes ha iniciat una ronda de trobades amb col·legis professionals, sindicats, la UdG i institucions per a la recerca biomèdica per saber l’opinió dels professionals del sector sobre el futur d’un equipament de referència que atendrà 800.000 persones i diverses generacions de gironins i gironines. El cap de l’oposició a l’Ajuntament de Girona, Lluc Salellas, ha destacat que les trobades han estat “molt profitoses” i que hi ha un consens en la necessitat d’engegar el nou projecte hospitalari “quan abans millor i que la ubicació s’esculli tenint en compte potencialitats a nivell d’atenció als usuaris, amb capacitat de recerca i formació i que permeti conservar una sanitat pública de qualitat.”

Entre el mes de desembre i principis de gener, la formació municipalista s’han reunit amb els caps de servei del Trueta i el Santa Caterina, amb el president del Col·legi de Metges, el Col·legi d’Infermeria, el Delegat Territorial de Salut de la Generalitat, amb professors i alumnes de la UdG, amb el degà de la Facultat de Medicina, amb representants de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona, amb representants dels sindicats CATAC-IAC, CCOO, UGT i SATSE i amb professionals del món sanitari que volien transmetre el seu punt de vista.

Salellas ha subratllat la importància de “dotar-se d’una visió global i multidisciplinar per entendre millor els criteris per decidir la ubicació del nou Trueta. El portaveu de Guanyem al consistori ha reiterat que l’emplaçament del futur centre hospitalari s’ha de basar “única i exclusivament en criteris sanitaris.” “Necessitem el millor Trueta possible i aquest serà el que estigui pensant per atendre millor les més de 800.000 de la regió sociosanitària de Girona i les diverses generacions de gironins i gironines”, ha afegit.

Finalment, ha lamentat l’aposta “unilateral i sense voler escoltar arguments” de l’alcaldessa Marta Madrenas. “Voler que un hospital que ha de durar 100 anys es faci a Girona només perquè l’actual edifici ja és al terme municipal de Girona ens fa petits. Els ciutadans d’aquesta ciutat, però també els de les comarques gironines, es mereixen rebre la millor atenció possible”, ha reblat Salellas. En aquest sentit el cap de l’oposició ha tornat a demanar que es faci públic un estudi comparatiu entre els dos possibles emplaçaments per “acabar amb el debat i posar la primera pedra del futur hospital quan abans millor.”